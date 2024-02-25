Защита от нежелательной беременности: все, что вам нужно знать о контрацепции

Беременность - важная часть жизни каждой женщины, если она запланирована и желанна. Контрацепция не только предотвращает нежелательную беременность, но и играет важную роль в здоровье как женщины, так и ее партнера, влияя на их физическое и психологическое благополучие. К сожалению, статистика абортов весьма плачевна: 21% из 100% беременностей заканчиваются абортом. Гинеколог и кандидат медицинских наук Донна Калиматова решила познакомить читателей "Дни.ру" с различными методами контрацепции и помочь с выбором подходящего метода, который защитит от нежелательной беременности.
Как выбрать метод контрацепции, исходя из личных потребностей и представлений
При выборе метода контрацепции важно учитывать не только его эффективность и безопасность, но и ваши личные потребности и предпочтения.
Для некоторых людей важно иметь полный контроль над собственным телом и репродуктивными функциями. Для таких людей подходят такие методы, как внутриматочные спирали и имплантаты, которые не требуют ежедневного использования и могут предотвратить беременность на длительный срок.
Для других важны простота применения и отсутствие побочных эффектов. В этом случае можно рассмотреть гормональные методы контрацепции, такие как таблетки или пластырь. Они очень эффективны при правильном использовании и помогают регулировать менструальный цикл.
Также стоит учитывать экономичность, доступность и удобство метода контрацепции. Например, презервативы, которые также защищают от заболеваний, передающихся половым путем. Важно обсудить с врачом все варианты и взвесить все их плюсы и минусы. Давайте рассмотрим наиболее распространенные методы контрацепции – барьерный и гормональный.
Барьерные методы контрацепции
Барьерные методы контрацепции, такие как презервативы и диафрагмы, являются наиболее доступными и широко используемыми методами предотвращения нежелательной беременности.
Преимущество презервативов в том, что они одновременно предотвращают нежелательную беременность и передачу инфекций, передающихся половым путем.
Однако у презервативов есть недостатки. Во-первых, они могут порваться, и защита может не сработать. Во-вторых, у некоторых людей может возникнуть аллергическая реакция на материал презерватива.
Диафрагмы – это гибкие резиновые чашечки, которые помещают во влагалище перед половым актом.
Гормональные методы контрацепции
Существует множество вариантов, включая таблетки, пластырь и вагинальное кольцо. Эти методы основаны на использовании гормонов, которые подавляют овуляцию и изменяют эндометрий для предотвращения беременности.
Одним из главных преимуществ гормональных контрацептивов является их высокая эффективность при правильном использовании. Исследования показывают, что вероятность наступления беременности при использовании этих методов составляет менее 1%. Кроме того, гормональная контрацепция помогает регулировать менструальный цикл и уменьшает ежемесячные кровотечения. Однако гормональная контрацепция сопряжена с определенными рисками. Некоторые женщины испытывают такие побочные эффекты, как тошнота, головные боли и изменения настроения. Также существует небольшой риск развития тромбоза или заболеваний печени при использовании гормональных контрацептивов. Важно помнить, что выбор метода контрацепции должен осуществляться индивидуально, на основании консультации с врачом.
При выборе контрацепции важно принимать во внимание
историю болезни, предпочтения и физические особенности женщины.
Мы хотим, чтобы все могли выбрать тот метод контрацепции, который подходит именно им.