На кого похожа дочь Харламова и Асмус? Комик дал короткий ответ

Гарик Харламов рассказал, какую черту характера его дочь унаследовала от него.

Гарик Харламов, знаменитый российский юморист и одна из ключевых фигур Comedy Club, недавно поделился своими мыслями о своей дочери, 10-летней Насте. Матерью девочки является актриса Кристина Асмус, с которой комик развелся в 2020 году после восьми лет брака.

Отвечая на вопрос о том, на кого похожа его дочь, Гарик Харламов с улыбкой заявил: "Слава богу, так вышло, что она визуально похожа на маму. Все остальное мое". Это признание вызывает улыбку, учитывая известное чувство юмора Гарика. Он также поделился некоторыми из трудностей, с которыми сталкивается его дочь, например, нелюбовь к раннему подъему для посещения школы, что, по словам Гарика, является чертой, унаследованной от него.

Тем не менее, Харламов выражает оптимизм относительно будущего Насти, используя фразу "так что прорвемся", что подчеркивает его веру в способность дочери преодолеть мелкие жизненные трудности и найти свой путь.

Разговоры о детях знаменитостей всегда вызывают интерес у публики, и открытость Гарика Харламова в беседе о своей дочери Насте добавляет ему симпатии в глазах поклонников. Это напоминает о том, что за яркими выступлениями на сцене стоят обычные люди со своими радостями и заботами.