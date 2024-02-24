Звезда "Реальных пацанов" поставила прославившегося на всю страну пасынка перед выбором

Леон Кемстач, прославившийся благодаря роли в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", может не продолжить актерскую карьеру. О будущем юноши высказался его отчим, актер Антон Богданов.

Антон Богданов, знакомый широкой публике по роли Антохи в "Реальных пацанах", не только продолжает свою актерскую карьеру, но и успешно развивается как режиссер и продюсер. В недавнем интервью актер поделился мыслями о своей семье и перспективах продолжения актерской династии.

Богданов, у которого двое сыновей, Леон и Демьян, не спешит делать выводы о будущем своих детей в актерстве. Особенно касается это пасынка Леона, который уже прославился благодаря роли в сериале "Слова пацана. Кровь на асфальте". Вопреки успеху, Антон подчеркивает, что актерская карьера может не стать делом всей жизни для его сыновей. Он отмечает, что у Леона образование в сфере экономики и дипломатии, что делает его выбор в пользу актерства странным.

В разговоре о династиях Богданов отмечает, что нет никакой гарантии, что его дети последуют его примеру. Он упоминает Ивана Янковского и Виктора Добронравова как примеры успешных актерских династий, но подчеркивает, что для его собственной семьи это пока не актуально.

Также Антон рассказал о том, как Леон справляется со славой. По словам Богданова, благодаря постоянному диалогу в семье и примеру родителей, Леон достойно проходит через все испытания, несмотря на свой юный возраст.

В целом, Антон Богданов остается осторожно оптимистичным относительно будущего своих детей в кинематографе, поэтому ставит Леона перед самостоятельным выбором профессии. По мнению актера, важно, чтобы дети сами, но при этом осознанно выбирали свой жизненный путь.