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Суббота 24 февраля

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Звезда "Реальных пацанов" поставила прославившегося на всю страну пасынка перед выбором

Звезда "Реальных пацанов" поставила прославившегося на всю страну пасынка перед выбором
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Леон Кемстач, прославившийся благодаря роли в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", может не продолжить актерскую карьеру. О будущем юноши высказался его отчим, актер Антон Богданов.

Антон Богданов, знакомый широкой публике по роли Антохи в "Реальных пацанах", не только продолжает свою актерскую карьеру, но и успешно развивается как режиссер и продюсер. В недавнем интервью актер поделился мыслями о своей семье и перспективах продолжения актерской династии.

Богданов, у которого двое сыновей, Леон и Демьян, не спешит делать выводы о будущем своих детей в актерстве. Особенно касается это пасынка Леона, который уже прославился благодаря роли в сериале "Слова пацана. Кровь на асфальте". Вопреки успеху, Антон подчеркивает, что актерская карьера может не стать делом всей жизни для его сыновей. Он отмечает, что у Леона образование в сфере экономики и дипломатии, что делает его выбор в пользу актерства странным.

В разговоре о династиях Богданов отмечает, что нет никакой гарантии, что его дети последуют его примеру. Он упоминает Ивана Янковского и Виктора Добронравова как примеры успешных актерских династий, но подчеркивает, что для его собственной семьи это пока не актуально.

Также Антон рассказал о том, как Леон справляется со славой. По словам Богданова, благодаря постоянному диалогу в семье и примеру родителей, Леон достойно проходит через все испытания, несмотря на свой юный возраст.

В целом, Антон Богданов остается осторожно оптимистичным относительно будущего своих детей в кинематографе, поэтому ставит Леона перед самостоятельным выбором профессии. По мнению актера, важно, чтобы дети сами, но при этом осознанно выбирали свой жизненный путь.

24 февраля 2024, 15:18
Антон Богданов. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com | Леон Кемстач. Фото: кадр из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте"
Аргументы и Факты✓ Надежный источник

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Вместо Петрова и Козловского: сериал "Слово пацана" открыл новых звезд российского кино

Кадр: скриншот youtube.com
Кадр: скриншот youtube.com
Кадр: скриншот youtube.com
Кадр: скриншот youtube.com
Кадр: скриншот youtube.com
Кадр: скриншот youtube.com

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