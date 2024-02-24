Так, противоречие выражено в словах "Чем больше женщину мы любим, тем меньше нравимся мы ей". Раньше с этим можно было поспорить, но сейчас с этим нельзя не согласиться.
В основе лежит идея о том, что навязчивость со стороны мужчины — это прямой путь к равнодушию женщины. Если мужчина пытается привязать к себе, то женщина пытается оттолкнуть прочь.
Один правильный вариант, при этом другой ошибочный
1. Болезненные отношения – когда любовь невзаимная и пренебрежительная. Это ужасно.
2. Здоровые отношения — когда любовь обоюдная и уважительная. Это прекрасно.