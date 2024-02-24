Этот рецепт запеченных куриных голеней приведет вас в восторг! Очень вкусно!

Если вы ломаете голову над тем, что приготовить на обед, воспользуйтесь нашим рецептом. Это блюдо не оставит равнодушным никого.



Куриные голени, запеченные до золотистой корочки, с насыщенным ароматом лимона, – это не просто блюдо, это путешествие в мир вкуса, которое начинается с давних времен. История использования курицы в кулинарии уходит корнями в глубокую древность, когда первые домашние куры были приручены в Индии и Юго-Восточной Азии более 4000 лет назад. С тех пор курица стала одним из самых популярных и универсальных продуктов в мировой кулинарии, а каждая культура привнесла в приготовление этой птицы что-то свое, уникальное.

Лимон, будучи неотъемлемым ингредиентом многих кухонь мира, добавляет этому блюду особый штрих. Считается, что лимоны были завезены в Европу римлянами около первого века нашей эры, но они достигли своего кулинарного расцвета в средиземноморской кухне. Сочетание лимона и курицы – это классика, которая сочетает в себе простоту и изысканность, создавая блюдо, способное удовлетворить самый изысканный вкус.

Запеченные куриные голени с лимоном – это не только вкусно, но и полезно. Курица является отличным источником белка, а лимон обогащает блюдо витамином C, укрепляя иммунитет. Это блюдо станет настоящим украшением вашего стола, будь то праздничный ужин или уютный семейный обед. Подготовка не требует особых кулинарных навыков, а результат порадует даже самых требовательных гурманов.

Фото: freepik.com



Что понадобится?

– 10 куриных голеней;

– 40 мл. лимонного сока;

– 2 ст.л. оливкового масла;

– 60 г. сливочного масла;

– 4 зубчика чеснока;

– 1 лимон;

– соль, перец, паприка – по вкусу.

Растопите сливочное масло и добавьте оливковое масло, соль, перец, паприку и чеснок. Затем выжмите сок из лимона и смешайте все ингредиенты.

Положите голени в пакет или миску и залейте их приготовленным маринадом. Уберите в холодильник на 2-3 часа. Периодически перемешивайте и распределяйте маринад.



Нарежьте лимон дольками и выложите их в форму для запекания вместе с голенями. Запекайте в духовке при температуре 200 градусов в течение 40 минут.



Этот простой рецепт позволит вам приготовить очень вкусное блюдо без особых усилий. Ваши близкие будут в восторге от нежной и сочной курочки!

