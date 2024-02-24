"Желчь вышла наружу": что сломало юную звезду "Голоса"

Певец Акмаль признался, что сталкивался с хейтом и травлей в свой адрес.



20-летний Акмаль стал популярным после участия в шоу "Голос". Будущий певец появился на свет в Туркменистане, потом жил в Узбекистане и оттуда перебрался в Россию. Из-за переездов в детстве Акмаль менял школы и круг общения, и не везде ему удавалось наладить контакт со сверстниками.

Певец рассказал о том, что в школе часто сталкивался с буллингом, но вспоминает он это с улыбкой. Юный участник шоу "Голос" уверен, что это сделало его только сильнее.

Амаль рассказал, что в 6 классе впервые почувствовал негативное отношение сверстников. Он не нравился не только одноклассникам, но и учителям. Учился будущий певец хорошо, но его успехи только злили окружающих.

Он добавил, что всегда активно принимал участие в концертах и творческих конкурсах школы, и это тоже многих раздражало. Однажды во время выступления Акмаля в школе все зрители встали и покинули зал. Школьник искал защиты у учителей, но они поддерживали его обидчиков.

"В какой-то момент меня произошедшее, конечно, сломало, но потом я принял ситуацию как данность. <...> [А когда] меня [впервые] показали по телевизору, и у одноклассников вся желчь, которая была внутри, вышла наружу. Тогда со мной абсолютно никто не разговаривал" – вспоминает юный певец.

Но, несмотря на это испытание, Акмаль смог продолжать свой творческий путь, нашел друзей и добился успеха. теперь его график расписан выступлениями и концертами, а поклонники ждут новых песен любимого исполнителя.