Как пережить измену мужчины? / Как жить после предательства любимого?

Мужская измена – это крайне трудное испытание для каждой женщины и ее отношений с партнером. Как нужно действовать, чтобы легче перенести этот удар и корректно урегулировать проблему?

Спросите партнера о чувствах к новой женщине



Для начала необходимо узнать, испытывает ли мужчина чувства к той женщине, с которой он вам изменил. Будет лучше прямо спросить его об этом. Если партнер ответил "да" – можно говорить о завершении вашей истории. У мужчины больше нет к вам любви, и его уже ничего не держит в отношениях. И вам тоже вряд ли захочется находиться рядом с человеком, который вас не любит. В сложившейся ситуации наилучшим выходом станет мирное расставание.

Если же у мужчины нет чувств к другой женщине, ваши отношения еще можно сохранить. Здесь очень важно выслушать объяснения партнера и обратить внимание на его поведение. Если он искренне сожалеет и признает свою вину – значит, на внутреннем эмоциональном уровне он продолжает быть с вами. Посмотрите, как ведет себя мужчина по отношению к женщине на стороне. Если он честно с ней поговорил, завершил их связь, прекратил встречи и оборвал все контакты – ваши отношения еще имеют шанс на продолжение. Да, по какой-то причине он ошибся и совершил этот поступок, но все еще можно исправить.

Избавьтесь от негативных эмоций

Измена – это всегда тяжело. Вы будете испытывать боль, обиду, гнев. Но вам необходимо отпустить все эти отрицательные чувства, в противном случае они будут портить вам жизнь. Внутренний негатив по отношению к мужчине не исчезнет, если вы не избавитесь от эмоций и переживаний.

Зачастую женщины чувствуют себя виноватыми в том, что случилось. Здесь важно понять, что за измену всегда отвечает тот, кто решился на данный поступок. Не стоит винить себя за действия мужчины.

Раскройте внутреннюю энергию

Мужчины изменяют по разным причинам: из-за минутной слабости под воздействием спиртного, кризиса среднего возраста и пр. Нередко измена связана с тем, что партнер не получает от женщины ее внутреннюю энергию. А она необходима всем мужчинам. Она помогает им добиваться поставленных целей и становиться успешными, хотя порой они сами этого не осознают. Если в какой-то момент под влиянием рутины вы утратили свою женскую энергию, ваш партнер подсознательно начнет искать ее в другом месте. Как итог – измена и разрушение отношений.

Но все не так плохо, как может показаться на первый взгляд. Любая женщина всегда может вернуть свою природную энергию, наполниться ей и начать отдавать партнеру. И возраст не играет здесь никакой роли: женскую энергию можно раскрыть и в 30, и в 60 лет. Для этого можно воспользоваться различными методиками. Например, начать практиковать специальные женские медитации, обратиться к психологам или другим специалистам, которые занимаются решением подобных проблем. Когда вы наполнитесь женской энергией и раскроете ее в себе, ваша жизнь изменится к лучшему. Вам станет ясно, что делать с изменой партнера – простить его или же прекратить отношения. Вы получите силы жить так, как сами желаете.

Каждый человек заслуживает любви по праву рождения. Не стоит соглашаться на отношения с тем, кто вас не любит. Выбирайте того, кто испытывает к вам чувства, дарит любовь, тепло и заботу. Это откроет возможности для счастья, радости и положительных эмоций. Да, время от времени каждый из нас сталкивается с проблемами и трудностями. Но если в жизни есть любовь, бороться с этими вызовами гораздо легче и приятнее.

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