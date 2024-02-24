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Где он, тот самый? Почему не удается найти достойного избранника

Где он, тот самый? Почему не удается найти достойного избранника
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Перукуа

Перукуа

 Топ-исполнительница в жанре World Music в Австралии, музыкант, автор и ведущая тренингов по саморазвитию для женщин

Это похоже на пандемию: красивые, успешные женщины никак не могут устроить счастье в личной жизни. Причем данная проблема актуальна как для одиноких, так и для тех, кто состоит в отношениях, но не ощущает в них радости и удовлетворения. Почему женщине трудно найти подходящего ей мужчину?

1. Негативный багаж прошлых отношений

Все отношения с противоположным полом формируют определенные шаблоны, которые психологи называют паттернами. Они касаются и ментальной составляющей, и поведенческой. Женщина подсознательно выбирает определенный типаж мужчин, подтверждающих ее внутренние психологические шаблоны, образовавшиеся в течение жизни. И все ее попытки построить взаимодействие и отношения с партнером в этом случае проходят по определенному сценарию, лежащему в подсознании.

Например, в начале знакомства мужчина ведет себя романтично, внимательно, показывает любовь и уважение. Но когда проходит время, и отношения переходят на иной уровень – проявляются его негативные черты, напоминающие женщине предыдущих партнеров и их отрицательное поведение.

А если при этом у нее еще остались чувства к бывшему партнеру, и не получается его забыть, то психологически "место мужчины" возле нее занято. Какие же здесь новые отношения? Женщина считывается как несвободная. Проверьте себя: как часто вы вспоминаете бывших и жалеете об утраченном? Если такое случается достаточно регулярно, то пришли пора освободить себя. Если вы давно внутренне отпустили предыдущего избранника, а новые отношения все равно «не клеятся», попробуйте понять, какие собственные паттерны вам мешают.

2. Ощущение собственной "неполноценности"

Каждый из нас с детства получал от окружающих определенные оценки, которые были не всегда положительными. Так мы научились сравнивать себя с другими и обычно – не в свою пользу. Родился внутренний самокритик, который теперь шествует с нами по взрослой жизни, влияет на поступки и самоощущение.

Сегодня почти все женщины чувствуют, что недотягивают. Они недостаточно красивы, умны, молоды, привлекательны, стройны и так далее. Внутренний самокритик не позволяет увидеть собственные положительные стороны и выйти за лично созданные ограничения. А «недостаточная» девушка не может встретить достойного избранника, который увидит в ней королеву и будет так же относиться. В жизни так быть не может, это прерогатива сказок и фильмов. Однако все эти ограничения и ощущение неполноценности – только внутри. Каждая женщина уникальна и неповторима. Но если она чувствует себя «недостаточной», ей крайне сложно отыскать любовь и построить здоровые отношения.

3. Отсутствие четкого понимания, какой он – "тот самый"

Часто женщины составляют списки из огромного количества пунктов, каким должен быть идеальный мужчина. Там и рост, и вес, и материальное положение, и статус, и другие характеристики. Но даже если на минутку представить, что нашелся представитель сильного пола, соответствующий вашему чек-листу, это совершенно не означает, что вы его полюбите и будете счастливы. Ведь настоящее чувство непредсказуемое, непрогнозируемое. А многие стремятся получить гарантии.

Стоит просто признаться себе, что на самом деле внутри живет страх, что снова не получится, и мы прячемся за списками, логическими поисками и вздохами, что настоящие мужчины перевелись. Однако если есть желание действительно встретить своего избранника, шагните навстречу любви из клетки сомнений, переживаний, ожиданий и страхов. Лишнее осыплется шелухой, и счастливое будущее откроется перед вами.

24 февраля 2024, 06:25
Изображение сгенерировано при помощи Midjourny
Дни.ру✓ Надежный источник

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