Нежнейшее шоколадное суфле / Шоколадное удовольствие / Несложный рецепт отличного десерта

Любой шоколадный десерт – это находка для сладкоежек. Предлагаем вам приготовить нежнейшее шоколадное суфле, попробовав которое вы точно захотите сделать еще. Легкое и одновременно питательное лакомство станет отличным дополнением к семейному чаепитию или посиделкам с друзьями! Попробуйте приготовить!

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

1. Начинаем с того, что высыпаем желатин в отдельную емкость и заливаем его слегка теплой водой. Ставим емкость в теплое место. Для набухания желатину нужно примерно 10 минут.

2. Подогреваем на плите молоко. До кипения доводить не стоит. Нам нужно, чтобы молоко было теплым.

3. Топим шоколад в отдельной миске. Желательно это сделать на водяной бане. Если спешите, то растопите шоколад в кастрюле на плите.

4. Вливаем желатин и растопленный шоколад в молоко.

5. В отдельной чаше взбиваем сливки до устойчивых пиков, после чего аккуратно выкладываем массу к шоколадной смеси.

6. Все ингредиенты нужно тщательно перемешать, но не взбивать. После этого выкладываем десерт в формочки.

7. Ставим формы в холодильник. Время застывания индивидуально. Всё зависит от качества желатина. Скорее всего, вам понадобится не менее часа для устойчивого эффекта.

8. После того как шоколадный мусс застынет, можно его подавать к столу. Приятного чаепития!