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Суббота 24 февраля

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Нежнейшее шоколадное суфле / Шоколадное удовольствие / Несложный рецепт отличного десерта

Нежнейшее шоколадное суфле / Шоколадное удовольствие / Несложный рецепт отличного десерта
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Попробуйте с помощью этого простого рецепта приготовить настоящее шоколадное лакомство.

Любой шоколадный десерт – это находка для сладкоежек. Предлагаем вам приготовить нежнейшее шоколадное суфле, попробовав которое вы точно захотите сделать еще. Легкое и одновременно питательное лакомство станет отличным дополнением к семейному чаепитию или посиделкам с друзьями! Попробуйте приготовить!

Ингредиенты:

  1. 60 миллилитров молока
  2. 3 грамма желатина
  3. 80 граммов шоколада
  4. 125 граммов сливок 33%-ной жирности
  5. 20 миллилитров воды


ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

1. Начинаем с того, что высыпаем желатин в отдельную емкость и заливаем его слегка теплой водой. Ставим емкость в теплое место. Для набухания желатину нужно примерно 10 минут.
2. Подогреваем на плите молоко. До кипения доводить не стоит. Нам нужно, чтобы молоко было теплым.
3. Топим шоколад в отдельной миске. Желательно это сделать на водяной бане. Если спешите, то растопите шоколад в кастрюле на плите.
4. Вливаем желатин и растопленный шоколад в молоко.
5. В отдельной чаше взбиваем сливки до устойчивых пиков, после чего аккуратно выкладываем массу к шоколадной смеси.
6. Все ингредиенты нужно тщательно перемешать, но не взбивать. После этого выкладываем десерт в формочки.
7. Ставим формы в холодильник. Время застывания индивидуально. Всё зависит от качества желатина. Скорее всего, вам понадобится не менее часа для устойчивого эффекта.
8. После того как шоколадный мусс застынет, можно его подавать к столу. Приятного чаепития!
24 февраля 2024, 21:43
Telegram / @topretsept✓ Надежный источник

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Фото: Freepik.com
Фото: Freepik.com
Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Fusion Brain
Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Fusion Brain
Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Fusion Brain
Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Fusion Brain

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