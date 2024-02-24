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Суббота 24 февраля

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Тест: угадайте по кадру фильм – российский или зарубежный?

Тест: угадайте по кадру фильм – российский или зарубежный?
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Хотите проверить себя на знание отечественного и зарубежного кинематографа?

Часто мы уверены, что можем безошибочно отличить российское кино от зарубежного благодаря явным различиям в качестве и стилистике. Но на деле все оказывается не так однозначно.

Предлагаемый тест предназначен для того, чтобы показать, как легко можно оказаться в заблуждении, пытаясь определить происхождение фильма исключительно по одному его кадру. Вопросы теста затрагивают широкий временной диапазон развития кинематографии, что делает задачу еще более интересной и сложной. Ваша задача – определить, где был снят фильм.

Вы готовы проверить свои способности? Давайте же приступим к тесту и узнаем, насколько хорошо вы разбираетесь в кинематографе!

24 февраля 2024, 03:33
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Фоторепортаж

Первый тест-драйв премии "Внедорожник года 2022"

Фото: Владимир Головин
Фото: Владимир Головин
Фото: Владимир Головин
Фото: Владимир Головин
Фото: Владимир Головин
Фото: Владимир Головин
Фото: Владимир Головин

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