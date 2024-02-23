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Пятница 23 февраля

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Готовлю пирог с грибами 3 раза в неделю: повторите вкусный и простой рецепт сегодня?

Готовлю пирог с грибами 3 раза в неделю: повторите вкусный и простой рецепт сегодня?
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Родившимся в СССР хорошо знаком запах ароматных и вкусных пирогов. Дело в том, что продукты во времена Советского Союза соответствовали ГОСТу, а нежную выпечку часто готовили в детских садах и школах по всей стране. Дети до сих пор настаивают, чтобы для них делали пироги с грибами. Но теперь разнообразное меню с этим блюдом встречается редко.

Сейчас я готовлю пирог с грибами 3 раза в неделю и рекомендую всем. Опыта много. У меня получилось определить лучшее соотношение ингредиентов. Сегодня Повторите за мной.


Что понадобится для теста?

✔️ мука — 2 ст.

✔️ сливочное масло — 180 гр.

✔️ сметана — 150 гр.

Чем наполним?

✔️шампиньоны — 400 гр,

✔️лук — 1 шт.

✔️растительное мало — 30 мл

✔️молоко — 2 ст.л.

✔️сметана — 200 гр.,

✔️ сыр — 150 гр.,

✔️ яйцо — 3 шт.

✔️ соль — ½ ч.л.

Фото: Ingram Images/www.globallookpress.com

Приготовление

👍 Соедините сметану, масло и муку, замесите крутое тесто. Выложите тесто в форму, сформируйте края изделия.

👍 Яйца взбейте с молоком, добавьте соль, сметану и измельченный сыр. Грибы обжарьте с луком на сковородке и выложите на тесто. Залейте сверху смесью с яйцами, сыром и сметаной.

👍 Выпекайте пирог при 180 градусах в духовке 30 минут. Дайте немного остыть, доставайте из формы и украшайте верхний слой теста.

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

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23 февраля 2024, 19:33
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
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