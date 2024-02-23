Ушли рано в один день: внезапный финал легендарных сестер Авериных

Уход молодых спортсменок стал неожиданным для всех. Это изменит ситуацию в российской художественной гимнастике.



Ирина Винер поделилась важным событием в российской художественной гимнастике. Арина и Дина Аверины больше не будут продолжать свою спортивную карьеру.

Спорт определил жизни сестер-близнецов с самого детства. Они поднимались на спортивные пьедесталы вместе и из гимнастики ушли рано – в один день.

Когда родились сестры Аверины?

Арина и Дина появились на свет 13 августа 1998 года. Арина – старшая сестра, она появилась на 20 минут раньше.

В каком возрасте они пришли в спорт?

Будущие чемпионки занимаются гимнастикой с 4 лет. Практически вся их жизнь связана со спортом.

Когда спортсменки в последний раз были на соревнованиях?

Арина Аверина в последний раз участвовала в соревнованиях летом 2023 года в Минске, а Дина – весной 2023 года в Москве.

Какие награды есть у сестер Авериных?

Дина Аверина получила 18 золотых медалей чемпионатов мира, серебро на Олимпийских играх и 10 раз становилась чемпионкой Европы. Арина Аверина 5 раз завоевывала звание чемпионки мира и 9 — чемпионки Европы.

Все идет к лучшему?

После внезапного финала карьеры Дина и Арина Аверины последуют в новую перспективную сферу. Сестры планируют участвовать в шоу. Отрадная весть: 25-летние чемпионки признались, что хотят попробовать себя в какой-то другой деятельности. Кажется, начался светлый путь бесконечных возможностей!