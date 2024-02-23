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Пятница 23 февраля

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Тест: в каком веке живет ваша душа? Результат 100%

Тест: в каком веке живет ваша душа? Результат 100%
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А вы знаете, сколько лет вашей душе? Пройдите тест и выясните, из какого века и откуда она.

Исследователи в области науки утверждают, что душа может насчитывать много веков. Чем старше душа, тем мудрее и спокойнее она. Чтобы узнать, в каком веке живет ваша душа, пройдите наш тест.

Вопрос №1: Что бы вы с большей охотой съели на ужин?

1. пасту

2. луковый суп

3. бургер

4. блюдо молекулярной кухни

Вопрос №2: Как чаще всего вы себя чувствуете?

1. часто устаю и чувствую себя очень старым

2. хочется танцевать и ходить на романтические свидания

3. чувствую себя суперзвездой

4. ощущаю, что лечу в невесомости

Вопрос №3. Где вы мечтаете встретить старость?

1. на берегу моря в южной стране

2. в деревушке с лавандовыми полями

3. в огромном мегаполисе c 10000$ в кармане

4. в тихом уединенном месте далеко от всех

Вопрос №4. Какой фильм вы выберете?

1. “Крестный отец”

2. “Амели”

3. “Один дома-2”

4. “Марсианин”

Вопрос №5. Какой стиль в одежде вам ближе сейчас?

1. яркие летящие ткани и необычные детали

2. классические костюмы и сдержанные оттенки

3. много блесток и золотых элементов

4. необычные фактуры и смелые решения

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

Тест пройден — смотрите результат и правильную расшифровку

Если большинство ответов “1”, ваша душа, возможно, видела Древний Рим. Ей много веков, и она знает толк в наслаждении жизнью.

Если тест показал большинство ответов “2”, то можно сказать, что у вас душа романтика. Ей около 2000 лет и она родом из Франции.

Если, проходя тест, вы чаще всего выбирали вариант “3”, то ваша душа еще очень молодая и амбициозная. Ее город – Нью-Йорк.

А если самый популярный вариант в тесте“4” – ваш любимый, то поздравляем, у вас душа младенца! Вы космический человек, который выжил бы даже на Марсе с координатами: прямое восхождение 20ч 43м 39с | Склонение -19‪° 11′ 47″.
23 февраля 2024, 15:35
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Путешествие мечты: экзотические направления, меняющие представление о мире

Фото: Freepik.com / @byrdyak
Фото: Freepik.com / @wirestock
Фото: Freepik.com / @tawatchai07
Фото: Freepik.com / @bedneyimages

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