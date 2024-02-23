Тест: в каком веке живет ваша душа? Результат 100%

А вы знаете, сколько лет вашей душе? Пройдите тест и выясните, из какого века и откуда она.

Исследователи в области науки утверждают, что душа может насчитывать много веков. Чем старше душа, тем мудрее и спокойнее она. Чтобы узнать, в каком веке живет ваша душа, пройдите наш тест.

Вопрос №1: Что бы вы с большей охотой съели на ужин?

1. пасту

2. луковый суп

3. бургер

4. блюдо молекулярной кухни

Вопрос №2: Как чаще всего вы себя чувствуете?

1. часто устаю и чувствую себя очень старым

2. хочется танцевать и ходить на романтические свидания

3. чувствую себя суперзвездой

4. ощущаю, что лечу в невесомости

Вопрос №3. Где вы мечтаете встретить старость?

1. на берегу моря в южной стране

2. в деревушке с лавандовыми полями

3. в огромном мегаполисе c 10000$ в кармане

4. в тихом уединенном месте далеко от всех

Вопрос №4. Какой фильм вы выберете?

1. “Крестный отец”

2. “Амели”

3. “Один дома-2”

4. “Марсианин”

Вопрос №5. Какой стиль в одежде вам ближе сейчас?

1. яркие летящие ткани и необычные детали

2. классические костюмы и сдержанные оттенки

3. много блесток и золотых элементов

4. необычные фактуры и смелые решения

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