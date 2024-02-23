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Наяривающий возле брюнетки внук Пугачевой выставил свой прибор на всеобщее обозрение

Наяривающий возле брюнетки внук Пугачевой выставил свой прибор на всеобщее обозрение
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Внук Аллы Пугачевой редко радует подписчиков публикациями в соцсетях. В новом видео он показал, какие сложные трюки исполняет на работе.

Никита Пресняков родился в талантливой семье 21 мая 1991 года. Он один из двух внуков Аллы Пугачевой мужского пола и старший сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова. Никита много раз доказывал, что он унаследовал талант родителей и бабушки Аллы Пугачевой, которые прославились еще во времена СССР.

Мужчина обладает завидным вокальным диапазоном, блистательно перевоплощается в артистов, а еще он снимает авторское кино вдали от родины. Внезапно выяснилось, что повзрослевший обладатель известной фамилии способен на большее.

В телеграм-канале 32-летнего внука Аллы Пугачевой нарастает популярность публикации-ролика. Это видео процесса его работы оператором.

Пресняков не просто держит увесистую и дорогую камеру в руках, которую выставил на всеобщее обозрение. С этим прибором он еще и катается на скейтборде — по круговой траектории возле некой брюнетки, чтобы добиться эффектных меняющихся кадров.

Наяривает на доске звездный парень действительно впечатляюще. Наверняка Алла Пугачева гордится им. Кажется, еще одна сотая доля секунды — и Никита легко пронесется сквозь тысячи километров на своем скейтборде в сторону России.

Стоит отметить, что Никита редко появляется в соцсетях. Предыдущий пост в телеграм-канале он добавил 6 февраля. А ведь на него подписаны 9148 человек. Преданные фанаты ценят каждую секунду, которую Никита Пресняков уделяет им.

Надеемся, что весной 2024 года он сможет размещать посты более часто, хотя бы каждую неделю. Хотя его ждет напряженное время.

8 марта в Международный женский день он будет поздравлять жену с днем рождения, 29 числа отца, а 30-го марта еще и сестру Клаву. Уже 15 апреля ему предстоит отметить 75-летие бабушки. Затем последует небольшая пауза. И только 25 мая придется ликовать по случаю торжества Кристины Орбакайте — ей исполнится 53 года.

23 февраля 2024, 14:23
Никита Пресняков. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Телеграм-канал "Никита Пресняков"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Das auto: тест-драйв Volkswagen Taos

Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба

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