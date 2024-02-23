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Пятница 23 февраля

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Календарь дивидендов 2024: когда ждать выплат по акциям российских компаний

Календарь дивидендов 2024: когда ждать выплат по акциям российских компаний
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Дивиденды российских компаний для акционеров в 2024 году составляют триллионы рублей. Рассказываем, когда ждать выплат.

Акционеры крупных российских компаний ожидают свои дивиденды. Часть из них уже перечислила средства в начале 2024 года. Так, «Норникель» выплатил по 915,33 рублей на акцию, а «Газпром нефть» — по 83 рубля.

В скором времени ожидаются выплаты “Новатэк”. 25.03 – последний день для покупки акций компании под дивиденды. За 2023 год “Новатэк” выплатит по 44,09 рубля на акцию. Доходность составила 3,3%

До 17.06 можно купить акции для дивидендов у “Северстали”. Размер выплат – 191,51 рубль на акцию. А доходность акций 12,2%.

Акции СК “Росгосстрах” можно купить для дивидендов до пятнадцатого марта. Компания должна выплатить из нераспределенной прибыли за 2022 год по 0,00410062 рублей на акцию.

Фото: Maksim Konstantinov/www.globallookpress.com

Акция

Размер дивиденда

Доходность

Цена сейчас

Последний день для покупки

Дата выплаты

Росгосстрах

0,00410062

1,2

0,3362

15.03.24

01.04.24

Диасофт

75,68

1,3

5 720,50

20.03.24

04.04.24

НОВАТЭК

44,09

3,3

1 337,20

25.03.24

09.04.24

Черкизово

205,38

4,6

4 431,50

04.04.24

19.04.24

Северсталь

191,51

12,2

1 571,40

17.06.24

02.07.24

Сроки и размер выплат от компании “Ростелеком” пока неизвестны. Банк “ВТБ” сообщает, что за 2023 год дивиденды выплачивать не планирует. Вероятность выплат от “ПСБ” тоже достаточно низкая, так как долговая нагрузка компании возросла.

23 февраля 2024, 12:17
Фото: Maksim Konstantinov/www.globallookpress.com
РБК Инвестиции✓ Надежный источник

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