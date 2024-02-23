Не хотела ничего: Ларису Лужину с трудом уговорили отметить 85-летие

Скандал на "Давай поженимся" с Гузеевой Тесты Рыбин и Сенчукова ждут прибавление Игры Сонник

Топ новостей недели

Тест: угадайте знаменитые картины "Мосфильма" по первому кадруТест: угадайте знаменитые картины "Мосфильма" по первому кадру Прилюдно и в разных позах: жену Газманова застукали с иностранцемПрилюдно и в разных позах: жену Газманова застукали с иностранцем Сын простился с тяжелобольным Александром ШирвиндтомСын простился с тяжелобольным Александром Ширвиндтом Уехавшая из России Андреева сменила род деятельности и рассказала о нищетеУехавшая из России Андреева сменила род деятельности и рассказала о нищете

Лента новостей

Пятница 23 февраля

12:17Календарь дивидендов 2024: когда ждать выплат по акциям российских компаний 11:44Не хотела ничего: Ларису Лужину с трудом уговорили отметить 85-летие 11:21Стрижка в марте: благоприятные дни для похода к парикмахеру 10:18Тест: Насколько хорошо вы помните сериал "Солдаты"? 09:22Отношения на расстоянии: возможны ли они? 05:11У рожающей певицы Нюши отнялись ноги: сложно малышку вытолкнуть 02:07Екатерина Андреева совершила прорыв в портале: машина времени 22:46"Горько": как прошли свадьба и первая брачная ночь суперзвезды проекта "Фактор А" 22:09Тест: помните ли вы советские мультфильмы? / Викторина на знание анимации, знакомой нам с детства! / Окунемся в ностальгию? 21:21Ох уж эти коты! Подборка смешных видео с котиками / Забавные видео с кошками 21:01В России подешевели очки дополненной реальности от Apple в два раза! / Сколько стоит Apple Vision Pro 20:22Как перестать беспокоиться и начать жить? 7 советов от Дейла Карнеги / Кратко о книге 19:55Тест: сможете продолжить советский хит: "Сегодня пусть не повезло..."? / 90% людей даже не вспомнят! / Напоете хотя бы парочку? 19:24Что посмотреть на выходных? Подборка оскароносных фильмов из нулевых 19:21А правильно ли вы моетесь? Проверьте себя на чистоплотность 18:46Искусственный интеллект: что такое нейросеть / Правда ли, что "интеллектуальные машины" вытеснят ряд профессий? / ChatGPT, YandexGPT 18:43Кошки: от древних времен до наших дней / Почему они захватили наше внимание 18:15А вы это знали? 5 удивительных фактов о "Мосфильме" 18:02Почему "Зеленую милю" должен посмотреть каждый? / Обзор кинохита Фрэнка Дарабонта / Рейтинг на "Кинопоиске" 9,1/10 17:32Рецепт турецкого бублика / Готовим булочку с кунжутом / Как приготовить симит 17:30Сколько нужно времени, чтобы забыть бывшего: гипотеза и колоссальный опыт 17:17Тест: угадайте режиссера, снявшего известный советский фильм / Сможете ли вы узнать все картины СССР? 17:03А вы назвали бы так своего ребенка? Список необычных имен 16:23Теперь понятно все: почему Пугачева и Киркоров стали звездами номер один в России / Правда от продюсера Виктора Кинна 16:10Киберспорт в России: лидер студенческой команды Team KIU по дисциплине MLBB о конкуренции с мужчинами, знакомствах в онлайн-играх и размере призовых мест 16:08Обувь на весну/лето 2024: Энн Хэтэуэй вышла в свет в стильных казаках 15:34Тест: Знаете ли вы советских композиторов? Слушаем песни и угадываем автора! 15:04Неожиданные факты из жизни Энди Уорхола, о которых вы даже не подозревали 14:57Не простили? У Киркорова новые проблемы в России – раскрываем подробности 14:47Секреты красоты для мужчин: рекомендации по уходу за лицом и телом 13:54Каждому из участников группы The Beatles посветят отдельный фильм 13:39Взлетела до рекорда 1,2 млн, но уверенно падает: исследование популяции северного оленя 13:32А вы знали? Удивительные факты о Якутии, о которых не догадываются жители центральной части России 12:47Валерий Меладзе станет дедушкой: появилось подтверждение беременности одной из дочерей артиста 12:38Искусствовед Постригай рассказала о том, как много выбор картины говорит о ее покупателе 12:02Сможете ли вы угадать советскую звезду по кадру из кино? Пройдите тест и вспомните любимых актеров 11:58Новая реальность? Леди Гага анонсировала свое выступление в компьютерной игре Fortnite 11:25Отношения с бывшими: реально ли вернуть угасшую любовь? 11:03Меняем жизнь к лучшему с помощью простых привычек: что такое "эффект домино" и как он работает 11:02Сложный тест для любителей фильма "Москва слезам не верит" – пройдет только киноман 10:07Планы на выходные: куда сходить в Москве? 10:07Стильный маникюр на весну-2024: разбираемся в новом тренде с эффектом блеска для губ 09:54Как хорошо вы знаете географию? Угадайте страну по фотографии – проходим тест 09:11Pinterest обнародовал главные цвета 2024 года 08:53Погода на 23 февраля: какой сюрприз мужчинам приготовила природа 08:29Шиповник: так ли полезна ягода для организма 08:17Испытание Благословенного. У мужчины может быть семь видов жен. Какая из них ты? 07:54Три вида рыб, которые могут спровоцировать серьезные болезни 07:30Тошнота, диарея и рвота: почему лучше отказаться от покупки шаурмы на улице 06:51"Не нравится – не слушайте": Цискаридзе заступился за оскандалившегося Кологривого
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Не хотела ничего: Ларису Лужину с трудом уговорили отметить 85-летие

Не хотела ничего: Ларису Лужину с трудом уговорили отметить 85-летие
113

В городе Дзержинске Нижегородской области стартовал Второй кинофестиваль "Черноречье Фест". Среди его звездных гостей – Максим Аверин, Татьяна Судец, Катя Семенова. Но особых почестей на церемонии открытии удостоилась актриса Лариса Лужина.

4 марта Лариса Лужина отметит 85-летие. Старт праздничным мероприятиям был дан именно на кинофестивале в Дзержинске. "Признаюсь, я не хотела праздновать, – сказала "Дни.ру" Лариса Анатольевна. – Все-таки возраст солидный. Если еще три года назад чувствовала себя молодой, то сегодня цифра уже начинается меня пугать. Но Гильдия актеров кино и лично Сергей Новожилов – организатор многих российских фестивалей театра и кино – уговорили меня отпраздновать юбилей – 12 марта соберемся в Доме кино".

Народная артистка призналась, что не хочет никаких украшений и мехов. "А вот фигурку кошки можно мне подарить, я их собираю", – улыбается актриса. Подарок ей приготовил и Андрей Малахов – сшил роскошное платье. В студии его программы на канале "Россия" тоже будут чествовать любимую актрису.

Рассказала Лужина и про то, как худеет к юбилею. "Следить за формой – тяжелый труд, – призналась артистка. – Ведь себя приходится постоянно ограничивать в еде, не есть мучное и сладкое. Мой вес всю жизнь колеблется на пять килограммов, Идеальный мой вес – 78 килограммов, а у меня сейчас 83. Но, я уверена, что смогу к 4 марта, ко дню рождения, все лишнее согнать и похудеть".

С Татьяной Судец. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

В городе Дзержинске Лужина побывала на возложении цветов к крыльцу у дома своей знаменитой коллеги Изольды Извицкой. "Жаль, что в Таллине, где прошло мое детство (после войны 3-х комнатная квартира в Ленинграде оказалась занята чужими людьми и Лужины поселились в Таллине у дяди – Прим. ред.), мне такой мемориал потом не сделают", – заметила актриса.

23 февраля 2024, 11:44
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Лариса Лужина отметила юбилей с попугаем

Лариса Лужина и Жанна Эппле
Светлана Светличная
Владимир Долинский
Леонид Каневский
Лариса Лужина
Геннадий Юхтин с супругой
Александр Голобородько
Эммануил Виторган с супругой Ириной
Игорь Наджиев с супругой

По теме

"Ехал, как на казнь": Лужина оправдалась за отправленного в интернат сына

Календарь дивидендов 2024: когда ждать выплат по акциям российских компаний

Календарь дивидендов 2024: когда ждать выплат по акциям российских компаний
Дивиденды российских компаний для акционеров в 2024 году составляют триллионы рублей. Рассказываем, когда ждать выплат. Акционеры крупных российских компаний ожидают свои дивиденды.

Стрижка в марте: благоприятные дни для похода к парикмахеру

Стрижка в марте: благоприятные дни для похода к парикмахеру
Фазы Луны помогают спланировать благоприятные дни для стрижки. "Дни.ру" делится датами, в которые лучше всего запланировать поход в салон красоты в марте. Эра скептиков завершилась, грядет эпоха прогнозов и предсказаний.

Тест: Насколько хорошо вы помните сериал "Солдаты"?

Тест: Насколько хорошо вы помните сериал "Солдаты"?
В сериале "Солдаты" роли исполнили Борис Щербаков, Роман Мадьянов, Вячеслав Гришечкин, Алексей Маклаков, Павел Майков и другие звезды. Сериал "Солдаты" вышел на российские экраны без малого 20 лет назад, став по итогу одной из самых продолжительных картин на отечественном телевидении.

Отношения на расстоянии: возможны ли они?

Отношения на расстоянии: возможны ли они?
Можно ли создать гармоничные отношения на расстоянии и какие у них перспективы? Вариант №1: если ваши отношения сразу начались на расстоянииВ наши дни часто случается, что отношения завязываются по интернету, но пара не может увидеться вживую из-за проживания в разных населенных пунктах.

У рожающей певицы Нюши отнялись ноги: сложно малышку вытолкнуть

У рожающей певицы Нюши отнялись ноги: сложно малышку вытолкнуть
Знаменитость рискнула стать мамой второй раз после небольшой паузы. Процесс рождения новой жизни занял всего 4 минуты. Зато первый опыт беременности был совершенно другим и обернулся испытаниями в 22 часа. Анна Шурочкина, известная как певица Нюша, неоднократно делала тест на беременность — в 2018 году она родила дочь, а в 2021 году — сына.

Выбор читателей

21/02СрдТест: угадайте, сколько лет героине советского фильма? 22/02ЧтвСложный тест для любителей фильма "Москва слезам не верит" – пройдет только киноман 22/02ЧтвНе простили? У Киркорова новые проблемы в России – раскрываем подробности 22/02ЧтвГарик Харламов перестал скрывать свой настоящий диагноз 22/02ЧтвТест: угадайте режиссера, снявшего известный советский фильм / Сможете ли вы узнать все картины СССР? 21/02СрдЧто будет дальше? У "Киви банка" отобрали лицензию – в ЦБ нашлось этому объяснение / Новости QIWI