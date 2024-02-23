Не хотела ничего: Ларису Лужину с трудом уговорили отметить 85-летие

В городе Дзержинске Нижегородской области стартовал Второй кинофестиваль "Черноречье Фест". Среди его звездных гостей – Максим Аверин, Татьяна Судец, Катя Семенова. Но особых почестей на церемонии открытии удостоилась актриса Лариса Лужина.



4 марта Лариса Лужина отметит 85-летие. Старт праздничным мероприятиям был дан именно на кинофестивале в Дзержинске. "Признаюсь, я не хотела праздновать, – сказала "Дни.ру" Лариса Анатольевна. – Все-таки возраст солидный. Если еще три года назад чувствовала себя молодой, то сегодня цифра уже начинается меня пугать. Но Гильдия актеров кино и лично Сергей Новожилов – организатор многих российских фестивалей театра и кино – уговорили меня отпраздновать юбилей – 12 марта соберемся в Доме кино".

Народная артистка призналась, что не хочет никаких украшений и мехов. "А вот фигурку кошки можно мне подарить, я их собираю", – улыбается актриса. Подарок ей приготовил и Андрей Малахов – сшил роскошное платье. В студии его программы на канале "Россия" тоже будут чествовать любимую актрису.

Рассказала Лужина и про то, как худеет к юбилею. "Следить за формой – тяжелый труд, – призналась артистка. – Ведь себя приходится постоянно ограничивать в еде, не есть мучное и сладкое. Мой вес всю жизнь колеблется на пять килограммов, Идеальный мой вес – 78 килограммов, а у меня сейчас 83. Но, я уверена, что смогу к 4 марта, ко дню рождения, все лишнее согнать и похудеть".

В городе Дзержинске Лужина побывала на возложении цветов к крыльцу у дома своей знаменитой коллеги Изольды Извицкой. "Жаль, что в Таллине, где прошло мое детство (после войны 3-х комнатная квартира в Ленинграде оказалась занята чужими людьми и Лужины поселились в Таллине у дяди – Прим. ред.), мне такой мемориал потом не сделают", – заметила актриса.