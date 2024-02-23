У рожающей певицы Нюши отнялись ноги: сложно малышку вытолкнуть

В России подешевели очки дополненной реальности от Apple в два раза! / Сколько стоит Apple Vision Pro

Хорошая новость для любителей гаджетов: очки дополненной реальности от Apple резко упали в цене. Как говорят эксперты, у компании Apple есть своя "фишка" в ценовой политике: американцы сначала взвинчивают цены до самых запредельных уровней на свои новинки, а потом постепенно их снижают.