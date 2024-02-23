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Пятница 23 февраля

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У рожающей певицы Нюши отнялись ноги: сложно малышку вытолкнуть

У рожающей певицы Нюши отнялись ноги: сложно малышку вытолкнуть
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Знаменитость рискнула стать мамой второй раз после небольшой паузы. Процесс рождения новой жизни занял всего 4 минуты. Зато первый опыт беременности был совершенно другим и обернулся испытаниями в 22 часа.

Анна Шурочкина, известная как певица Нюша, неоднократно делала тест на беременность — в 2018 году она родила дочь, а в 2021 году — сына. Сейчас 33-летняя мама двоих детей пожинает плоды. В эфире шоу "ВАША НАТАША" исполнительница ответила на вопросы, итоговый выпуск от 22 февраля 2024 года в будущем может попасть в тренды YouTube.

1. В ноябре 2018-го молодая певица Нюша решила рожать 1-ый раз, применяя уникальный опыт прогрессивной медицины — эпидуральную анестезию. Ответственное решение.


2. Срок выпал на холодный по всем параметрам сезон московской осени. Из территориальных вариантов для процедуры выбор пал на Майами, где прогноз на месяц оптимальный. усредненная дневная температура в ноябре превышает отметку 20 градусов тепла.


3. Наступил ключевой день. Состоялись плановые сессии осмотров и контрольные проверки. Специалисты ввели вещество в область позвоночника. У рожающей неожиданно отнялись ноги.


4. В таком состоянии под наблюдением певица Нюша выдержала период свыше 20 часов. Команда экспертов ввела максимально допустимую дозу, но высокая чувствительность проявилась с началом схваток.


5. Общий период испытания по времени — 22 часа. Сложно малышку вытолкнуть. Финальный результат обеспечило вмешательство мужа с парной практикой регулярного чередования длительных вдохов и выдохов.


Итог: 6 ноября 2018 года певица Нюша произвела на свет девочку. Часто такой момент невозможно забыть! Невероятное чудо!


Сейчас ребенку 5 лет — уже большой, он успешно растет и развивается. Не по дням, а по часам проявляются способности и особенности характера. Время покажет, кем дочь певицы Нюши станет с возрастом, когда сдаст экзаменационные тесты. Совершеннолетие она должна отметить в 2036 году.

23 февраля 2024, 05:11
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
YouTube / @PodolskayaOfficial✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Тест: угадайте по кадру фильм с Фрунзиком Мкртчяном

Фрунзик Мкртчян. Скриншот: YouTube-канал &quot;Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;
Фрунзик Мкртчян. Скриншот: YouTube-канал &quot;Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;
Фрунзик Мкртчян. Скриншот: YouTube-канал &quot;Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;
Фрунзик Мкртчян. Скриншот: YouTube-канал &quot;Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;
Фрунзик Мкртчян. Скриншот: YouTube-канал &quot;Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;

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