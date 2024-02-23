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Пятница 23 февраля

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Екатерина Андреева совершила прорыв в портале: машина времени

Екатерина Андреева совершила прорыв в портале: машина времени
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Ведущая программы "Время" на Первом канале Екатерина Андреева поделилась эмоциями после долгого пути.

В процессе обнаружения новых необычных локаций в Мексике телезвезда подала сигнал. Екатерина Андреева смогла добраться до гигантской структуры и сделала фото.

"Где-то в портале Майя. Через эти ворота входили великие... врачи, ученые. А теперь стою я", — так знаменитость хвастается, что совершила прорыв.

Можно подумать, что Екатерина Андреева изобрела машину времени и сделала важное открытие для всего человечества. Конечно, это вызывает вопросы, но оправдано ее потоком мыслей. По трем параметрам они складываются в единую впечатляющую картину.

1. Вообразила цивилизацию, которая зародилась во II тысячелетии до нашей эры и просуществовала до эпохи завоевания континента конкистадорами. Интересный факт: для Майя перья райской птицы Кецаля были дороже золота.

2. Птичка пьет только ту воду, которая накапливается в цветке орхидеи... Только на высоте, только в горах среди диких лесов и может она парить в небе. Нужно ждать, пока дождь наполнит лепестки орхидей живительной влагой.

3. Вот так представишь это — и восторг наполняет сердце, признается Екатерина Андреева.

Так она побуждает большую часть аудитории провести будущее в пути по неизведанным дорогам. Вероятно, группы ее последователей пересекут границы далеких стран, где их ждет культурный обмен, поиск ответов и покорение новых вершин.

Совет: проходите тест "Дни.ру" — проверьте уровень знаний в географии и получите результат.

23 февраля 2024, 02:07
Екатерина Андреева. Кадр Youtube / @shkola_ostankino
Telegram✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Секреты незабываемого отдыха в Мексике

Отель Beach Palace. Фото: пресс-служба
Комплекс The Grand at Moon Palace. Фото: пресс-служба
Отель Moon Palace. Фото: пресс-служба
Отель The Grand. Фото: пресс-служба
Чичин-Ица. Фото: пресс-служба
Пятая авеню. Фото: пресс-служба
Клуб Coco Bongo. Фото: пресс-служба
Катамаран. Фото: пресс-служба

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