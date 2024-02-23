Отношения на расстоянии: возможны ли они?

Можно ли создать гармоничные отношения на расстоянии и какие у них перспективы?



Вариант №1: если ваши отношения сразу начались на расстоянии

В наши дни часто случается, что отношения завязываются по интернету, но пара не может увидеться вживую из-за проживания в разных населенных пунктах. С одной стороны, это интересная история – встретить в виртуальном мире человека, которому близки ваши взгляды, ценности, мировоззрение. Это дает вам возможность создать хорошие, крепкие отношения.

Однако у этого сценария есть свои риски. Бывает так, что виртуальные отношения продолжаются долгое время, пара интересна друг другу, но в реальной жизни они до сих пор не вместе. У людей создается иллюзорное восприятие друг друга, и они боятся его сломать.

В результате отношения либо не выходят за пределы интернета, либо не проходят проверку на прочность при встрече партнеров в реальном мире. Очень просто казаться друг другу идеальными во время переписок или телефонных разговоров. Но как только отношения перейдут в офлайн, все ваши представления о партнере могут разрушиться: человек может оказаться не таким, как вы себе представляли.

Романтические отношения предполагают любовь. Благодаря ей рождается новая жизнь, а это реализуемо только в настоящем, физическом мире. Если вы встретились в интернете, постарайтесь не затягивать общение в онлайне. Партнерам крайне важно как можно быстрее увидеться в реальной жизни, чтобы понять, подходят ли они друг другу.

Вариант №2: если отношения были реальными, а стали виртуальными

Встречаются ситуации, когда изначально отношения строятся в реальной жизни, но по какой-то причине переходят в виртуальный мир. К примеру, если кто-то из пары вынужденно переезжает в другой город по работе.

В этом случае дальнейший сценарий зависит от того, какое решение примут партнеры. Многим тяжело жить раздельно, они стараются встречаться как можно чаще, видеться на выходных или в праздничные дни. Но все сугубо индивидуально. Для кого-то является нормой встречаться один или несколько раз в месяц, а кто-то спокойно переносит долгосрочную разлуку.

Однако в данном случае стоит учитывать важный аспект. В физике есть свойство "усталость материала": если долго сгибать и разгибать проволоку, то со временем она сломается. Аналогичная ситуация и в дистанционных отношениях: партнеры постепенно устают от такого формата, что нередко становится причиной расставания.

Подводя итог

Каждый человек нуждается в настоящей, а не виртуальной жизни. Сложно представить себе крепкие и здоровые отношения без физического присутствия любимого человека, его прикосновений, сексуальной близости. Интернет, соцсети и мессенджеры никогда не смогут заменить наш реальный мир, где есть возможность видеться вживую и дарить друг другу физически ощутимое тепло.

Да, иногда жизнь идет не так, как мы хотим. Порой нам приходится жить в разлуке с любимым человеком. Если продолжительность такого расставания устраивает обоих партнеров, то это даже идет на пользу отношениям: они становятся более крепкими и ценными. Временная разлука дает возможность еще сильнее полюбить друг друга и освежить романтические чувства.

Но необходимо понимать, что во всем имеются рамки. Конечно, в течение определенного времени можно поддерживать отношения на расстоянии, однако постоянно так жить будет очень сложно. Рано или поздно партнерам нужно будет решить, что делать дальше – переводить отношения в физический мир или же расставаться.