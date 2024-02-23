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Пятница 23 февраля

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Тест: Насколько хорошо вы помните сериал "Солдаты"?

Тест: Насколько хорошо вы помните сериал "Солдаты"?
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В сериале "Солдаты" роли исполнили Борис Щербаков, Роман Мадьянов, Вячеслав Гришечкин, Алексей Маклаков, Павел Майков и другие звезды.

Сериал "Солдаты" вышел на российские экраны без малого 20 лет назад, став по итогу одной из самых продолжительных картин на отечественном телевидении. Лента имела огромный успех, поэтому создатели постоянно продлевали ее на новые сезоны.

В сериале "Солдаты" роли исполнили многие известные актеры: Борис Щербаков, Роман Мадьянов, Вячеслав Гришечкин, Алексей Маклаков, Павел Майков и другие. А насколько хорошо вы помните рейтинговую ленту. Предлагаем пройти тест, подготовленный "Дни.ру" и проверить свои знания.

Кстати, если "Солдаты" были хитом РЕН-ТВ, то сериал "Моя прекрасная няня" бил рекорды на СТС. Обе картины увидели свет в 2004 году. Вы можете пройти отдельный тест и проверить, насколько хорошо помните комедию про няню Вику.

23 февраля 2024, 10:18
Скриншот: YouTube-канал "Сериалы. РЕН ТВ"
Дни.ру✓ Надежный источник

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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