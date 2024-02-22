"Горько": как прошли свадьба и первая брачная ночь суперзвезды проекта "Фактор А"

В городе Дзержинске Нижегородской области стартовал Второй кинофестиваль "Черноречье Фест". Среди его звездных гостей – Максим Аверин, Татьяна Судец, Лариса Лужина, Катя Семенова. А победитель телепроекта "Фактор А" Сергей Савин приехал на церемонию открытия прямо из ЗАГСа!

"Сегодня в 10 утра в Таганском ЗАГСе Москвы я расписался с красавицей Радмилой, – рассказал Савин корреспонденту "Дни.ру". – Я хотел жениться именно в эту красивую дату – 22.02.2024. Но на нее же выпало открытие кинофестиваля в Дзержинске, поэтому сразу после торжественной церемонии мы поехали на вокзал и сели на поезд".

Интересно, что до сих пор 39-летний певец никогда не состоял в браке. Долгие отношения у него были, но до ЗАГСа дело не доходило...

Раскрыл он и подробности торжества. "Из гостей были только самые близкие и родные, – говорит он. – По возвращении в столицу мы сделаем целый ряд мероприятий, посвященных нашей свадьбе"

Со своей теперь уже женой Сергей знаком в районе года. Но свела их вместе не только большая любовь, но и совместный бизнес. "Мы похожи и по характеру, и по внешности, – считает Савин. – Пока будем жить у меня. Но планируем купить общую квартиру побольше".

Первая брачная ночь молодых случилась в загородном клубе "Ранчо 636" в Дзержинске сразу после банкета по случаю открытия кинофестиваля. Горько!