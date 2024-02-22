Тест: помните ли вы советские мультфильмы? / Викторина на знание анимации, знакомой нам с детства! / Окунемся в ностальгию?

Любите мультфильмы, выпущенные в СССР? "Дни.ру" предлагают вам вспомнить эти замечательные истории!

Советская анимация – это не просто мультфильмы, а настоящая часть культуры и истории нашей страны. За десятилетия работы киностудии "Союзмультфильм", мы познакомились с множеством героев и пережили множество захватывающих приключений.

Предлагаем вам проверить свою память и окунуться в ностальгический мир детства с помощью викторины на знание советской анимации. Вам знакомы герои "Трое из Простоквашино", "Крокодила Гены" или "Возвращения блудного попугая"? Сможете вспомнить имена удивительных персонажей?



Не волнуйтесь, даже если на какие-то вопросы вы не сможете ответить, в результате викторины вы все равно окунетесь в череду воспоминаний о великих советских мультфильмах. Более того, после прохождения теста, вы захотите пересмотреть один из любимых мультфильмов снова, чтобы вспомнить ту неповторимую атмосферу детства.



Медлить больше нельзя! Давайте начнем наше путешествие в прошлое, где вас ждет увлекательный тест по советской мультипликации!

