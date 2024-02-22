В России подешевели очки дополненной реальности от Apple в два раза! / Сколько стоит Apple Vision Pro

Хорошая новость для любителей гаджетов: очки дополненной реальности от Apple резко упали в цене.

Как говорят эксперты, у компании Apple есть своя "фишка" в ценовой политике: американцы сначала взвинчивают цены до самых запредельных уровней на свои новинки, а потом постепенно их снижают. Так произошло и с очками дополнительной реальности Apple Vision Pro.

По информации интернет-магазинов, в начале февраля 2024 года стоимость такого гаджета составляла около 890 тысяч рублей. Сейчас на "Яндекс Маркете" очки смешанной реальности можно купить за 412 тысяч рублей.

Розничные сети магазинов в России также предлагают купить очки Apple Vision Pro по более приятной цене по сравнению с началом года. Так, например, в "М.Видео" такое удовольствие подешевело с 652 тысяч до 579,9 тысячи рублей.

Еще одна причина снижения цены на техническую новинку – расширение точек продаж. В связи с этим предполагается дальнейшее снижение стоимости очков Apple Vision Pro. Представители ритейлеров предполагают, что весной гаджет можно будет купить еще на 100 тысяч рублей дешевле.

Напомним, что очки Apple Vision Pro позволяют накладывать на картину реального мира дополнительные спецэффекты в виде виртуальной информации. Официальные продажи идут сейчас только в США по очень низкой цене – от 3499 долларов (около 320 тысяч рублей). Однако огромный спрос в России на этот гаджет привел к тому, что очки стали поступать на отечественные рынки через серые каналы импорта.