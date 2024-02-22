Как перестать беспокоиться и начать жить? 7 советов от Дейла Карнеги / Кратко о книге

Как часто вы сталкиваетесь с беспокойством? Вот несколько советов, чтобы жизнь стала спокойнее.

Внутреннее беспокойство часто связано с недовольством своей жизнью. Что же делать, если вы оказались заложником неких обстоятельств, с которыми, кажется, никак не справиться? Эти советы от известного психолога Дейла Карнеги из его книги "Как перестать беспокоиться и начать жить" могут помочь вам в том, чтобы увидеть и другую сторону медали.

Живите сегодняшним днем, наслаждайтесь жизнью и не беспокойтесь о будущем и прошлом. Действительно, как мы можем глобально повлиять на то, что происходит вокруг нас?

Уделяйте внимание одному занятию в определенное время. Таким образом вы сможете распределить ваши задачи и сделать быстрее одно дело.

Чтобы не гонять мысли туда-сюда, попробуйте представить наихудший итог события. После попробуйте смириться. Это поможет вам быть готовым к чему угодно, и психика расслабится.

Лучшее средство против паники – анализ фактов и четкий план. Старайтесь придерживаться намеченной стратегии.

Работа помогает справиться с беспокойством. Дейл Карнеги предлагает занять максимальное количество времени – 18 часов в сутки.

Хватит сидеть в прошлом! Перестаньте обдумывать то, что уже произошло. Извлекайте пользу и опыт, но не стоит зацикливаться на прошлом.

Важно что-то делать. Страх, как известно, боится действия. Поэтому для устранения беспокойства стоит быть максимально активным.