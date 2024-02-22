Тест: сможете продолжить советский хит: "Сегодня пусть не повезло..."? / 90% людей даже не вспомнят! / Напоете хотя бы парочку?

В СССР музыка была. Пришло время вспомнить советские хиты того времени!

Сможете продолжить советский хит: "Сегодня пусть не повезло...? — задача, которая кажется непростой даже для самых искушенных меломанов! Многие из этих песен стали классикой и до сих пор популярны у слушателей разных поколений.

"Дни.ру" подготовили тест, в котором вам необходимо отгадать продолжения семи популярных композиций СССР. 90% людей даже не вспомнят эти песни!

Цель проста – напеть хотя бы парочку легендарных советских хитов. Посмотрим, насколько хорошо вы помните нашу музыкальную наследную!