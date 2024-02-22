Что посмотреть на выходных? Подборка оскароносных фильмов из нулевых

Предлагаем вам обзор крутейших фильмов за всю историю кино. С ними ваш киновечер точно станет незабываемым.

Если хотите посмотреть действительно стоящий фильм, обратите внимание на нашу подборку. Оскароносные картины обещают зрителям стопроцентное погружение и самые невероятные эмоции от просмотра. Все эти киноленты получили награду Киноакадемии как "Лучший фильм".

1. "Гладиатор" (2000) / режиссер Ридли Скотт

Действие фильма происходит во времена расцвета Римской империи. Полководец Максимус становится заложником придворных игр и хитросплетений. Это кино про настоящую мужественность, преданность и любовь.

2. "Игры разума" (2001) / режиссер Рон Ховард

Это драма о гении, который получил Нобелевскую премию. Его высокие интеллектуальные способности становятся то ли наградой, то ли наказанием. Достижения ученого переплетаются с историей его необычной жизни.

3. "Чикаго" (2002) / режиссер роб Маршалл

Этот кино-мюзикл основан на реальных событиях. Он повествует о том, что было на самом деле. В нем затрагиваются темы продажности, лицемерия и жажды славы через призму истории двух танцовщиц, обвиняемых в убийстве.

4. "Властелин колец" (2003) / режиссер Питер Джексон

Девятичасовая трилогия, которая рассказывает о вечной борьбе добра и зла, в которой принимают участие несколько земных рас. Все это в сочетании с невероятными костюмами, спецэффектами и повествованием становится настоящей сказкой для киноманов.

5. "Малышка на миллион" (2004) / режиссер Клинт Иствуд

История о девушке, которая идет к своей мечте, несмотря ни на что. Фильм заряжает на достижение того, что кажется недостижимым. Плюс на экране вы увидите настоящие женские бои.

6. "Отступники" (2006) / режиссер Мартин Скорсезе

Этот фильм о двух товарищах, которые когда-то вместе учились в полицейской академии, но пошли разными путями. Один – полицейский, второй – доверенное лицо мафиози. Но однажды они меняются местами, и начинается интересная история.