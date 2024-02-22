Искусственный интеллект: что такое нейросеть / Правда ли, что "интеллектуальные машины" вытеснят ряд профессий? / ChatGPT, YandexGPT

Нейросеть облегчает людям жизнь, но забирает работу: миф или правда?



Нейросеть – это разновидность искусственного интеллекта, который имитирует работу человеческого мозга. В отличие от программ, выполняющих строго установленные задачи, нейросеть способна обучаться и принимать решения на основе уже полученных данных.



ЧТО ТАКОЕ НЕЙРОСЕТЬ — ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ЧАЙНИКОВ

Для понимания обывателя можно сказать, что нейросеть – это компьютерная программа, которая умеет самостоятельно учиться на примерах и совершать определенные действия. Она может анализировать информацию и выделять важные факторы. Самыми популярными нейронными сетями являются ChatGPT и YandexGPT.

ДОБРО ИЛИ ЗЛО?

Нейросеть сама по себе нейтральна – все зависит от того, как она используется. С одной стороны, искусственный интеллект может помочь в решении различных проблем и упростить нашу жизнь. С другой стороны, нейросети могут вызывать опасения в связи с потенциальными угрозами безопасности данных.

В КАКИХ ОБЛАСТЯХ ПРИМЕНЯЕТСЯ НЕЙРОСЕТЬ?

Применение нейросетей возможно во многих сферах, включая медицину, финансы, производство, транспорт и т.д. Например, они могут использоваться для прогнозирования "поведения" рынков, оптимизации производственных процессов, создания автопилотов для автомобилей и даже в развлекательной индустрии для создания умных игр и фильмов.

КАК ИИ ПОМОГАЕТ ОБЫВАТЕЛЯМ ЖИЗНИ?

Искусственный интеллект также может помочь обывателям в их повседневной жизни. Он предлагает персонализированные рекомендации при выборе товаров или услуг, помогает с организацией расписания, анализирует и сортирует большие объемы информации и предоставляет актуальные данные.

ПРАВДА ЛИ, ЧТО "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ МАШИНЫ" ВЫТЕСНЯТ РЯД ПРОФЕССИЙ?

Эксперты считают, что часть "рутинных" профессий, требующих выполнения однообразных задач, могут быть замещены искусственным интеллектом. Например, автоматизация может затронуть рабочие места в сфере производства и торговли.

Однако стоит отметить, что нейросети не являются полным "заменителем" для всех профессий. Во многих сферах человеческий фактор и навыки, связанные с творчеством, межличностными отношениями и принятием сложных решений, остаются необходимыми.