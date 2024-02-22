А вы это знали? 5 удивительных фактов о "Мосфильме"

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Четверг 22 февраля

18:15А вы это знали? 5 удивительных фактов о "Мосфильме" 18:02Почему "Зеленую милю" должен посмотреть каждый? / Обзор кинохита Фрэнка Дарабонта / Рейтинг на "Кинопоиске" 9,1/10 17:32Рецепт турецкого бублика/Готовим булочку с кунжутом/Как приготовить симит 17:30Сколько нужно времени, чтобы забыть бывшего: гипотеза и колоссальный опыт 17:17Тест: угадайте режиссера, снявшего известный советский фильм / Сможете ли вы узнать все картины СССР? 17:03А вы назвали бы так своего ребенка? Список необычных имен 16:23Теперь понятно все: почему Пугачева и Киркоров стали звездами номер один в России / Правда от продюсера Виктора Кинна 16:10Киберспорт в России: лидер студенческой команды Team KIU по дисциплине MLBB о конкуренции с мужчинами, знакомствах в онлайн-играх и размере призовых мест 16:08Обувь на весну/лето 2024: Энн Хэтэуэй вышла в свет в стильных казаках 15:34Тест: Знаете ли вы советских композиторов? Слушаем песни и угадываем автора! 15:04Неожиданные факты из жизни Энди Уорхола, о которых вы даже не подозревали 14:57Не простили? У Киркорова новые проблемы в России – раскрываем подробности 14:47Секреты красоты для мужчин: рекомендации по уходу за лицом и телом 13:54Каждому из участников группы The Beatles посветят отдельный фильм 13:39Взлетела до рекорда 1,2 млн, но уверенно падает: исследование популяции северного оленя 13:32А вы знали? Удивительные факты о Якутии, о которых не догадываются жители центральной части России 12:47Валерий Меладзе станет дедушкой: появилось подтверждение беременности одной из дочерей артиста 12:38Искусствовед Постригай рассказала о том, как много выбор картины говорит о ее покупателе 12:02Сможете ли вы угадать советскую звезду по кадру из кино? Пройдите тест и вспомните любимых актеров 11:58Новая реальность? Леди Гага анонсировала свое выступление в компьютерной игре Fortnite 11:25Отношения с бывшими: реально ли вернуть угасшую любовь? 11:03Меняем жизнь к лучшему с помощью простых привычек: что такое "эффект домино" и как он работает 11:02Сложный тест для любителей фильма "Москва слезам не верит" – пройдет только киноман 10:07Планы на выходные: куда сходить в Москве? 10:07Стильный маникюр на весну-2024: разбираемся в новом тренде с эффектом блеска для губ 09:54Как хорошо вы знаете географию? Угадайте страну по фотографии – проходим тест 09:11Pinterest обнародовал главные цвета 2024 года 08:53Погода на 23 февраля: какой сюрприз мужчинам приготовила природа 08:29Шиповник: так ли полезна ягода для организма 08:17Испытание Благословенного. У мужчины может быть семь видов жен. Какая из них ты? 07:54Три вида рыб, которые могут спровоцировать серьезные болезни 07:30Тошнота, диарея и рвота: почему лучше отказаться от покупки шаурмы на улице 06:51"Не нравится – не слушайте": Цискаридзе заступился за оскандалившегося Кологривого 06:13Танцевал и веселил: жена актера Зайцева рассказала о партнерских родах 05:21Фаббинг: как не оказаться в рабстве у смартфона 05:01Все выглядят одинаково: модный эксперт оценил образы Юлии Пересильд 02:41Гарик Харламов перестал скрывать свой настоящий диагноз 01:56Названа неожиданная причина появления послеродовой депрессии 22:13Тест: угадайте, сколько лет героине советского фильма? 21:52Вот это да! Короткий роман Муцениеце и Кологривого перестал быть секретом / Почему они скрывали свою связь 21:29Евгений Петросян с переломом вышел на связь / Видеообращение от юмориста, перенесшего травму 20:24Почему ваш избранник очень похож на отца / Причины схожести отца и мужа 19:12Самые отъявленные ловеласы российского шоу-бизнеса 18:34Впервые на Бали: впечатления и полезные советы от опытной путешественницы 17:5810 вопросов, которые нужно успеть задать своей матери 17:34Танцевали в трусиках: Нюша влипла по-крупному после выступления перед детьми 17:32Это съесть, кажется, невозможно! Топ 5 самых отвратительных блюд в мире / Самая необычная еда 17:06Они нашли друг друга: история ветерана и кота, которая напоминает о любви и преданной дружбе 16:47Эти плюшки просто сказка! / Быстрый рецепт вкуснейших сахарных плюшек 16:22Шок! Самый крупный вид змей в мире обнаружен в лесах Амазонки / Гигантская анаконда / До ныне неизвестный вид
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А вы это знали? 5 удивительных фактов о "Мосфильме"

А вы это знали? 5 удивительных фактов о "Мосфильме"
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В конце января 2024 года знаменитая киностудия отметила вековой юбилей. Какие любопытные факты скрывает дом отечественного кинематографа?

"Мосфильм" – поистине национальное достояние. Со съемочных площадок этой студии один за одним выходили шедевры отечественного кинематографа. Несколько поколений зрителей посмотрели сотни кинолент производства "Мосфильма". Предлагаем вам узнать интересные факты из истории киностудии.

1. Первое название "Мосфильма" – "Москинокомбинат"

С момента создания киностудии она сменила много названий. Самые частые перемены происходили после ее образования – с 1924 по 1936 годы. Предлагались такие варианты: "Совкино", "Союзкино", "Росфильм" и другие. И все же через 12 лет поисков руководство остановилось на нынешнем названии.

2. На заставке "Мосфильма" изображена ненастоящая скульптура "Рабочий и колхозница"

На самом деле при просмотре фильмов зрители видят копию знаменитой скульптуры. Монумент этот высотой всего лишь в один метр. Кстати, появилась заставка не сразу, а только после окончания Великой Отечественной Войны в 1947 году.

3. Площадь киностудии близка к территории Ватикана

Удивительно, но факт. Размер "Мосфильма" сопоставим с маленькой страной. Если Ватикану принадлежит 44 га земли, то московской киностудии не намного меньше – 34 га.

4. На киностудии было снято три фильма, получивших "Оскар"

Еще один потрясающий воображение факт. Как в стране, которая находилась за "железным" занавесом могли снять кино, которое получило высшую оценку Американской киноакадемии? Кажется, это было невозможно, но это так. Первый оскароносный фильм – "Война и мир" (1967) режиссера Сергея Бондарчука, второй – "Дерсу Узала" (1975) Акиры Куросавы, третий – "Москва слезам не верит" (1979) Владимира Меньшова.

5. На "Мосфильме" был снят единственный советский фильм, награжденный Каннской пальмовой ветвью

Это картина "Летят журавли" (1957) режиссера Михаила Калатозова. Главные роли в этом фильме сыграли Татьяна Самойлова и Алексей Баталов.

22 февраля 2024, 18:15
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Тест: угадайте по кадру фильм с Фрунзиком Мкртчяном

Фрунзик Мкртчян. Скриншот: YouTube-канал &quot;Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;
Фрунзик Мкртчян. Скриншот: YouTube-канал &quot;Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;
Фрунзик Мкртчян. Скриншот: YouTube-канал &quot;Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;
Фрунзик Мкртчян. Скриншот: YouTube-канал &quot;Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;
Фрунзик Мкртчян. Скриншот: YouTube-канал &quot;Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;

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