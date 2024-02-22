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Четверг 22 февраля

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Рецепт турецкого бублика/Готовим булочку с кунжутом/Как приготовить симит

Рецепт турецкого бублика/Готовим булочку с кунжутом/Как приготовить симит
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Симит – традиционная восточная выпечка с кунжутом. Для россиянина это что-то между булочкой, бубликом и ватрушкой.

Предлагаем вам приготовить знаменитый турецкий бублик, который называется симит. Рецепт этой сдобы известен каждому пекарю на Востоке. И это неудивительно, ведь этот вкуснейший бублик имеет свою историю. Его выпекают уже на протяжении нескольких веков.

При этом каждый регион Турции и Востока имеет свои характерные особенности приготовления симита. Делается выпечка из пшеничной муки, воды и дрожжей. Подается, как правило, к завтраку вместе с чаем или кофе. Неизменный оригинальный элемент симита – плетеная форма и кунжут.

Ингредиенты

  • 120 миллилитров воды
  • 200 граммов муки
  • 1 чайная ложка сахара
  • 1, 5 чайные ложки сухих дрожжей
  • 2 столовые ложки растительного масла
  • 1, чайные ложки соли
  • 100 граммов сахара (желательно коричневого или тростникового)
  • 8 столовых ложек воды
  • 75 граммов кунжута

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

1. Сахар нужно смешать с дрожжами и теплой водой и поставить на 10 минут в теплое место, где нет сквозняков.
2. Просеиваем муку и смешиваем с солью. Сюда же вливаем масло и дрожжевую смесь с водой.
3. Замешиваем упругое, но не очень тугое тесто. Откладываем его в отдельную чашку на полтора часа. Сверху накрываем хлопчатобумажной тканью. Также стараемся поставить в место, где нет сквозняков.
4. Сахар разбавьте водой и нагрейте на огне до загустения. Не кипятить! Желаемая консистенция – типа меда. Остудите и добавьте еще 3 столовые ложки воды.
5. Кунжут жарим в течение 3 минут на сковородке до золотистого цвета.
6. Берем тесто и делим его на 6 равных частей. Каждую часть катаем колбаской.
7. Каждую часть складываем пополам, скручиваем, растягиваем и лепим бублик.
8. Каждую заготовку окунаем в сладкий сироп и вываливаем в кунжуте.
9. Выкладываем наши симиты на противень, застланный пергаментной бумагой.
10. Накрываем булки влажным полотенцем и оставляем на 40 минут, чтобы они подошли.
10. Выпекаем симиты 15–20 минут до золотистого цвета в духовке при температуре 200 °С. Приятного аппетита!
22 февраля 2024, 17:32
Telegram / @topretsept✓ Надежный источник

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