А вы назвали бы так своего ребенка? Список необычных имен

Согласно статистике, количество Маш и Петь в детских садах резко сократилось. Сейчас родители предпочитают называть своих чад так, чтобы они были единственными в своем роде. И чем более невероятное имя у ребенка, тем, кажется, лучше. Предлагаем вам узнать самые невероятные имена, которыми называют малышей, и понять, что они означают.
1. Аурелион – имя латинского происхождения, означает "золотой".
2. Бризия – возможно, производное от слова "бриз", означает "свежесть и легкость".
3. Венделин – имя германского происхождения, ассоциируется с путешественниками и исследователями.
4. Галатея – в греческой мифологии это имя нимфы, превращенной в человека.
5. Диор – имя французского происхождения, ассоциируется с изысканностью и модой.
6. Евномия – из греческой мифологии, означает "хороший порядок".
7. Жасмин – арабского происхождения, чаще всего используется как имя для девочек; ассоциируется с красотой и нежностью.
8. Зефир – имя с нотками легкости и воздушности, происходит от имени древнегреческого бога западного ветра.
9. Иоланта – греческого происхождения, означает "фиалка".
10. Каспиан – название из литературы, ассоциируется с морем и приключениями.
11. Люцифер – хотя это имя имеет спорные коннотации, но обладает красивым звучанием и означает "носитель света".
12. Мирл – кажется вариацией имени Мирла, имеет английские корни и ассоциируется с "яркой морской крепостью".
13. Нептун – имя римского бога моря, необычный выбор для ребенка.
14. Олимпия – ассоциируется с Олимпийскими играми и древнегреческими богами.
15. Пандора – из греческой мифологии, означает "все дары".
16. Роксана – имя персидского происхождения, означает "рассвет".
17. Северин – имя латинского происхождения, означает "строгий" или "суровый".
18. Талисман – необычное имя, ассоциирующееся с магией и защитой.