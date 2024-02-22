Киберспорт в России: лидер студенческой команды Team KIU по дисциплине MLBB о конкуренции с мужчинами, знакомствах в онлайн-играх и размере призовых мест

20-летние ребята становятся долларовыми миллионерами: как развивается киберспорт в России?



18-летняя Виолетта Бурганутдинова занимает сильные позиции среди женщин-киберспорстменов в стране. Она учится на первом курсе юрфака в Казанском инновационном университете имени В. Г. Тимирясова. Виолетта является лидером студенческой команды Team KIU по дисциплине Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) – мобильной стратегии, признанной на международном уровне и включенной в перечень состязаний "Игры Будущего". Глобальный турнир пройдет в Казани и запланирован с 21 февраля по 3 марта 2024 года. Виолетта поделилась своим опытом конкуренции с сильным полом в киберспорте, знакомстве с мужчинами в рамках онлайн-игр и размером призовых мест.

КИБЕРСПОРТ ПРИНАДЛЕЖИТ ТОЛЬКО МУЖЧИНАМ?

Виолетта отмечает, что в определенной мере это так. Женщин-геймеров действительно не так много. По мнению Бурганутдиновой, причина кроется в отсутствии интереса к киберспортсу в России со стороны девушек. Многие из них не стремятся к профессиональной карьере и ограничиваются любительским уровнем.

МОГУТ ЛИ ЖЕНЩИНЫ КОНКУРИРОВАТЬ С МУЖЧИНАМИ?

Виолетта отмечает, что успех в командных дисциплинах сильно зависит от уровня умений каждого участника. И этот аспект не учитывает гендер.

КАК ЖЕНЩИНЕ УТВЕРДИТЬСЯ НА ЦИФРОВОЙ АРЕНЕ?

Согласно Бурганутдиновой, репутация строится на достижениях. Внешность, рост или другие физические аспекты не имеют значения. И авторитет будет определен победами и результатами в соревнованиях.

О ЗНАКОМСТВАХ В ИГРАХ

Мобильные игры, например, "Мобайл Легенд", считаются одним из способов знакомства с представителями противоположного пола, хотя это и не является их первоочередной целью, отмечает Виолетта. Часто общение начинается с игрового чата, затем игроки становятся товарищами по команде в нескольких партиях, и если все идет хорошо, они переносят общение в социальные сети.

ЗАРАБОТОК КИБЕРСПОРТСМЕНОВ

Возможность поддерживать себя материально за счет выигрышей на турнирах зависит от уровня игрового мастерства и статуса участника. Профессиональные геймеры, представляющие известные киберспортивные организации, могут обеспечить себя, получая крупные суммы на соревнованиях. Однако для любителей, которые участвуют в мелких соревнованиях, заработанных призовых может оказаться недостаточно для полноценной жизни.