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Четверг 22 февраля

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Теперь понятно все: почему Пугачева и Киркоров стали звездами номер один в России / Правда от продюсера Виктора Кинна

Теперь понятно все: почему Пугачева и Киркоров стали звездами номер один в России / Правда от продюсера Виктора Кинна
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Известный продюсер рассказал, почему Аллу Пугачеву называли "мамкой" российского шоу-бизнеса.

Почему Алла Пугачева так долго оставалась "звездой номер один" в отечественном шоу-бизнесе, и как ее статус сыграл на руку Филиппу Киркорову? Об этом в эксклюзивном интервью рассказал продюсер Виктор Кинн, который стоял у истоков создания российской музыкальной индустрии.

Карьера Виктора Кинн началась еще в 80-е. Известно, что это был переломный период для нашей страны: менялись порядки в обществе, государственное устройство, а вместе с этим – и принципы, по которым работали артисты эстрады.

Как рассказал продюсер, до распада СССР исполнители и музыканты привлекали зрителя талантом, а вот с начала 90-х всё стало совсем по-другому. По словам эксперта, российские знаменитости стали ориентироваться на западные ценности. В итоге слава и успех к певцам и певицам приходила в первую очередь за счет пафоса и эпатажа. Отсюда — перья, стразы и прочие атрибуты, которые производили вау-эффект на зрителей.

Виктор Кинн отметил, что Алла Пугачева быстро поняла новые веяния, и, провозгласив себя Примадонной, взяла бразды правления российского шоу-бизнеса на себя. Правда, не без помощи сильных мира сего. По словам продюсера, в 90-е за спиной Пугачевой стояли люди, которых действительно можно было назвать "мамками" и "папками". Благодаря их поддержке Примадонна собрала вокруг себя окружение, которое ее поддерживало и боготворило.

Один из представителей "клана" Аллы Пугачевой – ее экс-супруг Филипп Киркоров. Как рассказал Виктор Кинн, после заключения брака с ней молодой исполнитель сильно изменился. Если до этого он был "неиспорченным славой и деньгами", то после заключения брака с Пугачевой решил, что ему все позволительно. Как отметил продюсер, "талант перерос в эпатаж и самолюбование. Он (Киркоров – прим. ред.) тоже заигрался во все эти западные псевдоигры".

22 февраля 2024, 16:23
News.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Волочкова, Пугачева, Долина: Барби отечественного шоу-бизнеса

Фото: Olga Loskutova / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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