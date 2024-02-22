Неожиданные факты из жизни Энди Уорхола, о которых вы даже не подозревали

Он является одним из самых знаменитых художников современности. "Дни.ру" назвали факты из жизни Энди Уорхола, которые мало кто знает.

Его работы стали символом поп-культуры 1960-х годов и оказали значительное влияние на современное искусство. В творчестве известного художника отражался потребительский общественный образ жизни, а также влияние массовых медиа и рекламы. Так, стали известны неожиданные факты из жизни Энди Уорхола.

У него было 25 котов

Энди Уорхол являлся настоящим любителем сиамских котов. Обычно он называл своих питомцев именем Сэм. Однако у одного была кличка – Гестер. Однажды он посвятил своим любимцам 25 разных полотен. Он изобразил 25 котов по имени Сэм и одну голубую кошку.

Он всегда жил с мамой

Мама Энди Уорхола сыграла в его творческой жизни ключевую роль. Именно она привила художнику любовь к искусству. Все время он жил вместе с ней. Единственное, когда они расставались, это время его учебы в университете.

Он посещал церковь каждый день

В детстве в соседнем от него здании располагался католический собор. Всей семьей они старались приходить в него минимум два раза в неделю. Более того, его завораживали иконы и он мог смотреть на них часами. Однако после того, как его пытались убить, Энди Уорхол решил посещать церковь ежедневно. Также он нашел себя в благотворительности и одно время работал в столовой.

Энди Уорхол любил одиночество

Он любил проводить время с самим собой. Он любил смотреть на звезды в одиночестве. Также он всегда ужинал один, но заказывал еду на двоих, но вторую порцию просил упаковать с собой. По дороге домой Энди Уорхол отдавал ее бездомным.

Он любил собирать разное барахло

В его четырехэтажном танхаусе почти не было мебели. Тогда он начал заставлять дом разными автоматами, коробками супа "Кэмпбелл" и своими картинами. А одна из комнат у Энди Уорхола полностью была завалена разной макулатурой.