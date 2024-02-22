Взлетела до рекорда 1,2 млн, но уверенно падает: исследование популяции северного оленя

Глобальное распространение северных оленей в мире, согласно выводам экспертов, связано с изменением климата и окружающей среды. Природа вынудила рогатых мигрировать и приспосабливаться к новым местам обитания.



История северного оленя начинается с ледникового периода и продолжается до наших дней. Шагом олени движутся со скоростью 7,2 км/час, а бегом могут разгоняться даже до 80 км/час!

В плейстоценовую эпоху ареал этих могучих животных охватывал территорию от Сибири до Гренландии. В 1998 году их численность в России взлетела до рекорда — 1,2 млн, но сейчас уверенно падает.

Уже к 2020-му исследование популяции северного оленя в масштабах страны показало значительное сокращение поголовья — оно составило около трех сотен тысяч особей.

Вот какие параметры стимулируют снижение

Во-первых, деятельность охотников и браконьеров. Во-вторых, неконтролируемые туристические потоки. В-третьих, вырубка диких лесов. В-четвертых, активное освоение месторождений полезных ископаемых. В-пятых, выпас одомашненных северных оленей на участках обитания диких особей.

Ученые неоднократно доказали влияние антропогенного фактора на популяцию этих величественных животных. Северный олень чрезвычайно важен для нормального функционирования экосистем и внесен в Красную книгу России, поэтому человечество обязано ценить и поддерживать его численность.