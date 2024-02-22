Взлетела до рекорда 1,2 млн, но уверенно падает: исследование популяции северного оленя

История северного оленя начинается с ледникового периода и продолжается до наших дней. Шагом олени движутся со скоростью 7,2 км/час, а бегом могут разгоняться даже до 80 км/час!
В плейстоценовую эпоху ареал этих могучих животных охватывал территорию от Сибири до Гренландии. В 1998 году их численность в России взлетела до рекорда — 1,2 млн, но сейчас уверенно падает.
Уже к 2020-му исследование популяции северного оленя в масштабах страны показало значительное сокращение поголовья — оно составило около трех сотен тысяч особей.
Вот какие параметры стимулируют снижение
- Во-первых, деятельность охотников и браконьеров.
- Во-вторых, неконтролируемые туристические потоки.
- В-третьих, вырубка диких лесов.
- В-четвертых, активное освоение месторождений полезных ископаемых.
- В-пятых, выпас одомашненных северных оленей на участках обитания диких особей.
Ученые неоднократно доказали влияние антропогенного фактора на популяцию этих величественных животных. Северный олень чрезвычайно важен для нормального функционирования экосистем и внесен в Красную книгу России, поэтому человечество обязано ценить и поддерживать его численность.