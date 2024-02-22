Тест: Знаете ли вы советских композиторов? Слушаем песни и угадываем автора!

Песни советских композиторов пели Алла Пугачева, Валерий Леонтьев, Эдита Пьеха, Лев Лещенко, Иосиф Кобзон и еще миллионы людей по всей стране. Пройдите тест и проверьте свои музыкальные знания!

Советские поэты и композиторы оставили для всего мира богатейшее духовное наследие, а созданные ими композиции навсегда стали важнейшей частью нашей культуры. Песни тех лет, как и фильмы, были наполнены теплом, любовью, дружбой, гармонией и оптимизмом. Их знали наизусть и пели миллионы людей.

А насколько хорошо вы знакомы с творчеством советских композиторов? Пройдите тест от "Дни.ру", вспомните любимые песни и угадайте автора.





1. "Надежда" была написана в 1971 году, ее исполняли Анна Герман, Эдита Пьеха, Лев Лещенко и другие артисты

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/1762101/track/16149927'>Надежда</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/668651'>Анна Герман</a> на Яндекс Музыке

а. Евгений Дога

б. Александра Пахмутова

в. Максим Дунаевский





2. Сингл "Маэстро" был десятым в карьере Аллы Пугачевой, а одноименная песня мгновенно стала хитом

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/3662720/track/30252331'>Маэстро</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/167026'>Алла Пугачёва</a> на Яндекс Музыке

а. Вячеслав Добрынин

б. Игорь Крутой

в. Раймонд Паулс





3. Песня "Где-то далеко" в исполнении Иосифа Кобзона стала визитной карточкой фильма "Семнадцать мгновений весны"

а. Микаэл Таривердиев

б. Арно Бабаджанян

в. Евгений Крылатов





4. С композицией "Полет на дельтаплане" Валерий Леонтьев выступает с 1983 года

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/23775970/track/108039579'>Полёт на дельтаплане</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/2605880'>Валерий Леонтьев</a> на Яндекс Музыке

а. Игорь Николаев

б. Эдуард Артемьев

в. Александр Зацепин





5. "Голубой вагон" входит в репертуар многих детских ансамблей, однако самый известный исполнитель песни – Крокодил Гена

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/5730328/track/43143336'>Голубой вагон</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/6170314'>Ансамбль Детские Песни</a> на Яндекс Музыке

а. Владимир Матецкий

б. Людмила Лядова

в. Владимир Шаинский





Пора подвести итоги! Правильные ответы на тест: 1 – б (Пахмутова), 2 – в (Паулс), 3 – а (Таривердиев), 4 – б (Артемьев), 5 – в (Шаинский)

Кстати, поклонники фильма "Семнадцать мгновений весны" могут пройти специальный тест от "Дни.ру" и вспомнить любимую картину.