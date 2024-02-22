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Четверг 22 февраля

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Искусствовед Постригай рассказала о том, как много выбор картины говорит о ее покупателе

Искусствовед Постригай рассказала о том, как много выбор картины говорит о ее покупателе
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Выбрать картину в свой интерьер задача не из легких. Искусствовед Анастасия Постригай поделилась, что может сказать картина о своем хозяине.

Для многих покупка картин является не просто увлечением, а смыслом жизни. По мнению эксперта, в коллекционировании искусства важна концепция. Так, искусствовед Анастасия Постригай рассказала о том, как много выбор картины говорит о ее покупателе.

"В любой коллекции заключен не только рассказ об искусстве, но и портрет самого коллекционера", – убеждена эксперт.

При покупке картины искусствовед рекомендует задать себе вопрос "что эта картина расскажет обо мне миру?". С таким подходом выбрать картину в интерьер будет намного легче. Тогда, по мнению Анастасии Постирай, воплощенная художником идея находит человека, для которого она и обрела жизнь в холсте и красках.

Кроме того, стиль и тема картины могут указывать на вкусы и интересы покупателя. Зачастую коллекционеры выбирают художника, который откликается у них в душе. Выбор конкретного художника также может отражать предпочтения и ценности покупателя. Таким образом, выбор картины может дать представление о характере и статусе покупателя, его культурных предпочтениях и образе жизни.

Также Анастасия Постирай вспомнила историю из жизни художника Сергея Щукина, который однажды приобрел одну из работ Гогена. Тогда свою покупку он описал очень лаконично.

"Сумасшедший писал — сумасшедший купил", – высказался Сергей Щукин.

22 февраля 2024, 12:38
Картины. Александр Легки/Global Look Press/www.globallookpress.com
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