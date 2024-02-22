Меняем жизнь к лучшему с помощью простых привычек: что такое "эффект домино" и как он работает

Большинство людей в своей жизни сталкивались с таким явлением, как "эффект домино". Возможно, кто-то даже не догадывался, что это называется именно так. Объясняем, что к чему.

"Эффект домино" – это явление, которое возникает в моменты, когда вы меняете одну деятельность на другую, запуская тем самым процесс кардинальных жизненных изменений. Иными словами, внедряя в свою повседневность всего одну полезную привычку, вы в корне обновляете исход многих событий . Принцип этого действия похож на настольную игру "Домино" где падающая "кость" запускает цепную реакцию, меняющую все.

Приведем пример. Вы задумали ежедневно пробегать несколько километров на спортивной площадке у дома. Цель этого действия у всех может быть разная. Кто-то хочет похудеть, а кто-то – просто полезно провести досуг на свежем воздухе.

Со временем вы начинаете замечать, что в лучшую сторону изменилась не только фигура. Сон стал крепче, работоспособность неожиданно возросла, а занудная коллега перестала раздражать. Это и есть "Эффект домино". Внедряя в жизнь одну полезную привычку, вы добиваетесь положительных изменений во многих жизненных сферах.

Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Fusion Brain

Правила "эффекта домино"

Запустить "эффект домино" можно самостоятельно. Вот несколько правил:

1. Начинайте с того действия, которое приносит вам удовольствие и на которое у вас есть мотивация. Главное правило – постоянство .

2. В момент повешенной работоспособности не стоит сбавлять темп. Лучше сразу приступать к следующей задаче, иначе "толчок" от предыдущей может не сработать.