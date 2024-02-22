Отношения с бывшими: реально ли вернуть угасшую любовь?

Споры вокруг вопроса о том, нужно ли возвращаться к бывшим, не утихают никогда. "Дни.ру" рассказали, в каких случаях стоит воссоединяться, а в каких нет.

Расставание с близким человеком всегда является тяжелой историей. Причин у этого может быть много. От проблем на бытовом уровне до эмоционального насилия. Многие после разлуки мечтают вернуть отношениями со своими бывшими партнерами. "Дни.ру" рассказали, реально ли вернуть угасшую любовь.

Почему тянет к бывшему?

Эмоциональная привязанность: Во время отношений между партнерами возникает эмоциональная связь, которая зачастую остается после разрыва. Это чувство привязанности и привычки приводит к тому, что человеку тяжело отпустить бывшего партнера. Из-за этой привычки экс-возлюбленных начинает тянуть к своим вторым половинкам

Одиночество: Многие настолько сильно растворяются в своем партнере, что не могут представить себя без него. После расставания, когда они остаются один на один со своими мыслями, их резко начинает тянуть к бывшим. Но причина тому вовсе не любовь, страх одиночества.

Низкая самооценка: Некоторые люди могут чувствовать, что они не заслуживают лучших отношений и возвращаются к бывшему партнеру из-за недостатка уверенности в себе.



Когда можно попробовать отношения с бывшим еще раз

Готовность к обсуждению: Оба партнера готовы открыто обсудить прошлые проблемы, найти компромиссы и работать над улучшением отношений.

Взаимное уважение: Оба партнера уважают друг друга и готовы уделить время и усилия для восстановления доверия и стабильности в отношениях.

Прошлый опыт: Оба партнера готовы извлечь уроки из предыдущего опыта отношений и использовать его для построения более здоровых и крепких отношений в будущем.

Когда у бывшего нет шансов

Постоянные конфликты и неразрешенные проблемы: Если у вас и бывшего партнера были постоянные конфликты и проблемы, которые так и не были разрешены, вероятность их повторения вновь очень высока.

Не готовность к разговорам: Если ваш партнер не хочет слышать вас и не выстраивает здоровую коммуникацию, то с таким человеком не стоит вступать в отношения вновь.

Вернулся, чтобы что-то доказать: зачастую бывшие возвращаются в отношения, чтобы доказать своему возлюбленному, что он был неправ.