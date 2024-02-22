Сложный тест для любителей фильма "Москва слезам не верит" – пройдет только киноман

Скандал на "Давай поженимся" с Гузеевой Тесты Рыбин и Сенчукова ждут прибавление Игры Сонник

Топ новостей недели

Тест: угадайте знаменитые картины "Мосфильма" по первому кадруТест: угадайте знаменитые картины "Мосфильма" по первому кадру Прилюдно и в разных позах: жену Газманова застукали с иностранцемПрилюдно и в разных позах: жену Газманова застукали с иностранцем Сын простился с тяжелобольным Александром ШирвиндтомСын простился с тяжелобольным Александром Ширвиндтом Уехавшая из России Андреева сменила род деятельности и рассказала о нищетеУехавшая из России Андреева сменила род деятельности и рассказала о нищете

Лента новостей

Четверг 22 февраля

11:25Отношения с бывшими: реально ли вернуть угасшую любовь? 11:03Меняем жизнь к лучшему с помощью простых привычек: что такое "эффект домино" и как он работает 11:02Сложный тест для любителей фильма "Москва слезам не верит" – пройдет только киноман 10:07Планы на выходные: куда сходить в Москве? 10:07Стильный маникюр на весну-2024: разбираемся в новом тренде с эффектом блеска для губ 09:54Как хорошо вы знаете географию? Угадайте страну по фотографии – проходим тест 09:11Pinterest обнародовал главные цвета 2024 года 08:53Погода на 23 февраля: какой сюрприз мужчинам приготовила природа 08:29Шиповник: так ли полезна ягода для организма 08:17Испытание Благословенного. У мужчины может быть семь видов жен. Какая из них ты? 07:54Три вида рыб, которые могут спровоцировать серьезные болезни 07:30Тошнота, диарея и рвота: почему лучше отказаться от покупки шаурмы на улице 06:51"Не нравится – не слушайте": Цискаридзе заступился за оскандалившегося Кологривого 06:13Танцевал и веселил: жена актера Зайцева рассказала о партнерских родах 05:21Фаббинг: как не оказаться в рабстве у смартфона 05:01Все выглядят одинаково: модный эксперт оценил образы Юлии Пересильд 02:41Гарик Харламов перестал скрывать свой настоящий диагноз 01:56Названа неожиданная причина появления послеродовой депрессии 22:13Тест: угадайте, сколько лет героине советского фильма? 21:52Вот это да! Короткий роман Муцениеце и Кологривого перестал быть секретом / Почему они скрывали свою связь 21:29Евгений Петросян с переломом вышел на связь / Видеообращение от юмориста, перенесшего травму 20:24Почему ваш избранник очень похож на отца / Причины схожести отца и мужа 19:12Самые отъявленные ловеласы российского шоу-бизнеса 18:34Впервые на Бали: впечатления и полезные советы от опытной путешественницы 17:5810 вопросов, которые нужно успеть задать своей матери 17:34Танцевали в трусиках: Нюша влипла по-крупному после выступления перед детьми 17:32Это съесть, кажется, невозможно! Топ 5 самых отвратительных блюд в мире / Самая необычная еда 17:06Они нашли друг друга: история ветерана и кота, которая напоминает о любви и преданной дружбе 16:47Эти плюшки просто сказка! / Быстрый рецепт вкуснейших сахарных плюшек 16:22Шок! Самый крупный вид змей в мире обнаружен в лесах Амазонки / Гигантская анаконда / До ныне неизвестный вид 16:19Эти четыре книги должен прочитать каждый, кто мечтает изменить свою жизнь к лучшему 15:54Гороскоп стереотипов: узнай, типичная ли ты Рыба 15:46Тест: Какая аллергия больше подходит вашему образу жизни? 15:45Вкуснейшая выпечка к чаю: 3 простых рецепта с творогом / ягодами / сгущенкой 15:44Авторы обрадовали фанатов Skyrim: представлено продолжение игры 15:14Сезон зимней спячки близится к концу! Какие животные из Московского зоопарка скоро выйдут из зимовки / Как поживает панда Катюша? 15:13Miss You: в Москве предложили поностальгировать со вкусом 15:01Что будет дальше? У "Киви банка" отобрали лицензию – в ЦБ нашлось этому объяснение / Новости QIWI 15:00Большой футбол вернулся на экраны! Фанатов ждет битва титанов – смотрим и болеем 14:30Тест: Помните ли вы сериал "Моя прекрасная няня"? 14:14Мой муж ушел, а все из-за подарка на 23 февраля / ВОТ что я сделала – ничему жизнь не учит! 14:06Тест: вспоминаем московские памятники 13:51Делюсь простым способом приготовления "сырников", как у бабушки. Беру муку, яйца, творог... Подруги дерутся за рецепт 13:23Брагина арестуют?! Зрители возмущены финалом 11-го сезона телесериала "Склифосовский" / чем закончилась "медицинская" драма? 13:21Пугачева, Лолита, Сябитова и Пьеха: чья пенсия больше 13:08Грандиозный обман Петросяна / Кто его жена на самом деле? Улетные подробности, настоящие фото без ретуши 12:49Тест: насколько хорошо вы знаете советские фильмы с участием Веры Алентовой – дадите 10/10? 12:38Рейтинг самых кассовых фильмов мирового кинопроката до 2024-го в качестве 4К / смотрим, к чему привело развитие технологии Ultra HD 12:33Объявлено расписание Большого молитвенного фестиваля / 22, 23 24 февраля пройдут обряды "Ик Йерел" или Монлам Ченма. Сила молитв в эти дни очень велика 11:52Насколько хорошо вы знаете русский язык? Тест на ударения в словах
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Сложный тест для любителей фильма "Москва слезам не верит" – пройдет только киноман

Сложный тест для любителей фильма "Москва слезам не верит" – пройдет только киноман
185

Насколько внимательно вы смотрели картины и какие детали помните отчетливо

Фильм Владимира Меньшова "Москва слезам не верит" стал лидером кинопроката 1980 года в СССР. Его посмотрело более 90 млн зрителей. В 1981-м фильм был удостоен премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" и государственной премии СССР. Картина входит в "золотой фонд" отечественного кинематографа. И почти вся была разобрана народом на цитаты. По сей день картина остается одной из самых любимых в нашей стране. Давайте проверим, насколько внимательно вы ее смотрели и обращали внимание на детали.

22 февраля 2024, 11:02
Фото: скриншот
https://quiz.ink✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Как после пластики менялась Вера Алентова

На момент окончания работы над фильмом "Москва слезам не верит" Алентовой было уже 37 лет.
Такой полюбили Алентову советские зрители.
Алентова всегда была эффектной дамой.
Каждое появление актрисы на сцене производит фурор.
Вера Алентова редко выходит в свет, но всегда приковывает к себе внимание.
В 2015 году Алентова сыграла в спектакле "Семейка Краузе" (реж. Надежда Аракчеева)
В 2011 году Вера Алентова вместе с супругом сыграла в спектакле "Любовь. Письма" (реж. Юлия Меньшова).
Такой зрители увидят актрису во время ее бенефиса в театре им. Пушкина

Отношения с бывшими: реально ли вернуть угасшую любовь?

Отношения с бывшими: реально ли вернуть угасшую любовь?
Споры вокруг вопроса о том, нужно ли возвращаться к бывшим, не утихают никогда. "Дни.ру" рассказали, в каких случаях стоит воссоединяться, а в каких нет. Расставание с близким человеком всегда является тяжелой историей.

Меняем жизнь к лучшему с помощью простых привычек: что такое "эффект домино" и как он работает

Меняем жизнь к лучшему с помощью простых привычек: что такое "эффект домино" и как он работает
Большинство людей в своей жизни сталкивались с таким явлением, как "эффект домино". Возможно, кто-то даже не догадывался, что это называется именно так. Объясняем, что к чему. "Эффект домино" – это явление, которое возникает в моменты, когда вы меняете одну деятельность на другую, запуская тем самым процесс кардинальных жизненных изменений.

Планы на выходные: куда сходить в Москве?

Планы на выходные: куда сходить в Москве?
Запланировать свой досуг на выходные задача не из легких. "Дни.ру" опубликовали список мест, которые должен посетить каждый. Грядут три выходных.

Стильный маникюр на весну-2024: разбираемся в новом тренде с эффектом блеска для губ

Стильный маникюр на весну-2024: разбираемся в новом тренде с эффектом блеска для губ
Уследить за всеми трендами из мира "ноготочков" – задача со звездочкой. Рассказываем, что такое маникюр с эффектом блеска для губ. На сегодняшний день о новом тренде на ногти с эффектом блеска для губ пишут многие западные издания.

Как хорошо вы знаете географию? Угадайте страну по фотографии – проходим тест

Как хорошо вы знаете географию? Угадайте страну по фотографии – проходим тест
Любите ли вы путешествовать или, быть может, хорошо изучали географию в школе? "Дни.ру" подготовили тест, который позволит проверить, насколько хорошо вы знаете страны. Во всем мире насчитывается более 150 государств, а количество городов давно перевалило за два с половиной миллиона.

Выбор читателей

20/02ВтрТест: угадайте популярный советский фильм по тосту 20/02ВтрТест: угадайте по кадру фильм с Фрунзиком Мкртчяном 21/02СрдГрандиозный обман Петросяна / Кто его жена на самом деле? Улетные подробности, настоящие фото без ретуши 20/02ВтрМолитвы и море цветов: проводы Евгения Петросяна на грани срыва 21/02СрдОна больше никому не нужна: Галкин опустил Пугачеву ниже плинтуса 20/02ВтрЖутко изувеченный Валерий Баринов получил неутешительный прогноз от врача