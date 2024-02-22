Сложный тест для любителей фильма "Москва слезам не верит" – пройдет только киноман

Меняем жизнь к лучшему с помощью простых привычек: что такое "эффект домино" и как он работает

Большинство людей в своей жизни сталкивались с таким явлением, как "эффект домино". Возможно, кто-то даже не догадывался, что это называется именно так. Объясняем, что к чему. "Эффект домино" – это явление, которое возникает в моменты, когда вы меняете одну деятельность на другую, запуская тем самым процесс кардинальных жизненных изменений.