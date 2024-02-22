Обувь на весну/лето 2024: Энн Хэтэуэй вышла в свет в стильных казаках

Американская актриса Энн Хэтэуэй вновь удивила публику своим отменным чувством стиля. Звезда кино была замечена папарацци в модных казаках.

Звезда американского кино Энн Хэтэуэй (полное имя – Энн Жаклин Уитни Хэтэуэй) особо популярна благодаря фильмам "Как стать принцессой", "Любовь и другие лекарства" и "Дьявол носит Prada". Поклонники актрисы часто хвалят ее потрясающий внешний вид как на громких светских мероприятиях, так и на обычных прогулках. Недавно артистка вновь порадовала фанатов своим комфортным, но в тоже время стильным образом.

Уличные репортеры заприметили 41-летнюю Энн Хэтэуэй на улицах города. Снимки звезды опубликовали на сайте одного модного издания. Актриса, благодаря своему новому стилисту Эрин Уолш, составила стильный образ для прогулки. На Энн были синего оттенка джинсы клеш, молочный свитер, приталенного кроя пальто и сверхмодные в этом сезоне казаки. Ковбойская обувь с эффектом "металлик" – отличная идея на весну/лето 2024, которую захочет воплотить в жизнь, пожалуй, каждая девушка, следящая с трендами.

Кстати, предстоящей весной модным решением будут являться сапоги или батальоны с золотым каблуком. Они практичные, но в тоже время весьма оригинальные. Также дизайнеры рекомендуют, помимо казаков Энн Хэтэуэй, приобретать на весну/лето 2024 замшевую обувь, модели с мехом или ботинки с отстрочкой на мысе (тирольские ботинки).