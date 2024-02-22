Pinterest обнародовал главные цвета 2024 года

Скандал на "Давай поженимся" с Гузеевой Тесты Рыбин и Сенчукова ждут прибавление Игры Сонник

Топ новостей недели

Тест: угадайте знаменитые картины "Мосфильма" по первому кадруТест: угадайте знаменитые картины "Мосфильма" по первому кадру Прилюдно и в разных позах: жену Газманова застукали с иностранцемПрилюдно и в разных позах: жену Газманова застукали с иностранцем Сын простился с тяжелобольным Александром ШирвиндтомСын простился с тяжелобольным Александром Ширвиндтом Уехавшая из России Андреева сменила род деятельности и рассказала о нищетеУехавшая из России Андреева сменила род деятельности и рассказала о нищете

Лента новостей

Четверг 22 февраля

09:11Pinterest обнародовал главные цвета 2024 года 08:53Погода на 23 февраля: какой сюрприз мужчинам приготовила природа 08:29Шиповник: так ли полезна ягода для организма 08:17Испытание Благословенного. У мужчины может быть семь видов жен. Какая из них ты? 07:54Три вида рыб, которые могут спровоцировать серьезные болезни 07:30Тошнота, диарея и рвота: почему лучше отказаться от покупки шаурмы на улице 06:51"Не нравится – не слушайте": Цискаридзе заступился за оскандалившегося Кологривого 06:13Танцевал и веселил: жена актера Зайцева рассказала о партнерских родах 05:21Фаббинг: как не оказаться в рабстве у смартфона 05:01Все выглядят одинаково: модный эксперт оценил образы Юлии Пересильд 02:41Гарик Харламов перестал скрывать свой настоящий диагноз 01:56Названа неожиданная причина появления послеродовой депрессии 22:13Тест: угадайте, сколько лет героине советского фильма? 21:52Вот это да! Короткий роман Муцениеце и Кологривого перестал быть секретом / Почему они скрывали свою связь 21:29Евгений Петросян с переломом вышел на связь / Видеообращение от юмориста, перенесшего травму 20:24Почему ваш избранник очень похож на отца / Причины схожести отца и мужа 19:12Самые отъявленные ловеласы российского шоу-бизнеса 18:34Впервые на Бали: впечатления и полезные советы от опытной путешественницы 17:5810 вопросов, которые нужно успеть задать своей матери 17:34Танцевали в трусиках: Нюша влипла по-крупному после выступления перед детьми 17:32Это съесть, кажется, невозможно! Топ 5 самых отвратительных блюд в мире / Самая необычная еда 17:06Они нашли друг друга: история ветерана и кота, которая напоминает о любви и преданной дружбе 16:47Эти плюшки просто сказка! / Быстрый рецепт вкуснейших сахарных плюшек 16:22Шок! Самый крупный вид змей в мире обнаружен в лесах Амазонки / Гигантская анаконда / До ныне неизвестный вид 16:19Эти четыре книги должен прочитать каждый, кто мечтает изменить свою жизнь к лучшему 15:54Гороскоп стереотипов: узнай, типичная ли ты Рыба 15:46Тест: Какая аллергия больше подходит вашему образу жизни? 15:45Вкуснейшая выпечка к чаю: 3 простых рецепта с творогом / ягодами / сгущенкой 15:44Авторы обрадовали фанатов Skyrim: представлено продолжение игры 15:14Сезон зимней спячки близится к концу! Какие животные из Московского зоопарка скоро выйдут из зимовки / Как поживает панда Катюша? 15:13Miss You: в Москве предложили поностальгировать со вкусом 15:01Что будет дальше? У "Киви банка" отобрали лицензию – в ЦБ нашлось этому объяснение / Новости QIWI 15:00Большой футбол вернулся на экраны! Фанатов ждет битва титанов – смотрим и болеем 14:30Тест: Помните ли вы сериал "Моя прекрасная няня"? 14:14Мой муж ушел, а все из-за подарка на 23 февраля / ВОТ что я сделала – ничему жизнь не учит! 14:06Тест: вспоминаем московские памятники 13:51Делюсь простым способом приготовления "сырников", как у бабушки. Беру муку, яйца, творог... Подруги дерутся за рецепт 13:23Брагина арестуют?! Зрители возмущены финалом 11-ого сезона телесериала "Склифосовский" / чем закончилась "медицинская" драма? 13:21Пугачева, Лолита, Сябитова и Пьеха: чья пенсия больше 13:08Грандиозный обман Петросяна / Кто его жена на самом деле? Улетные подробности, настоящие фото без ретуши 12:49Тест: насколько хорошо вы знаете советские фильмы с участием Веры Алентовой – дадите 10/10? 12:38Рейтинг самых кассовых фильмов мирового кинопроката до 2024-го в качестве 4К / смотрим, к чему привело развитие технологии Ultra HD 12:33Объявлено расписание Большого молитвенного фестиваля / 22, 23 24 февраля пройдут обряды "Ик Йерел" или Монлам Ченма. Сила молитв в эти дни очень велика 11:52Насколько хорошо вы знаете русский язык? Тест на ударения в словах 11:51Как две капли воды: Якубович показал тщательно скрываемого красавца-сына 11:23Тест: только настоящий москвич владеет этим "тайным языком"! Проверим? 11:04Актриса Екатерина Стриженова в платье невесты. А кто жених? Свадебная церемония попала на видео – вот это праздник 10:57Пройти тест: сможете отгадать популярное шоу СССР по ведущим и описанию? На старт, внимание, марш! 10:32Тест: кто вы – ангел или демон? Узнаем прямо сейчас! 09:31Самозапрет на кредиты: когда начнет работать новый закон
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Pinterest обнародовал главные цвета 2024 года

Pinterest обнародовал главные цвета 2024 года
112

Популярный сервис по подбору фотографий выпустил свою палитру трендовых цветов. Так, Pinterest назвали оттенки, которые будут в моде в этом году.

Компания Pantone более двадцати лет выбирает цвет года, который они считают наиболее актуальным и отражающим дух времени. Каждый выбранный цвет года становится своеобразным символом моды и дизайна на протяжении года. В этом году ими был выбран – персиковый оттенок Peach Fuzz. Однако у экспертов Pinterest свой взгляд по поводу актуальных цветов.

Они решили подобрать не просто один цвет, а целую палитру. Свою подборку компания опубликовала в своем микроблоге. Так, Pinterest обнародовал главные цвета 2024 года.

Первым оттенком стал Desert Orange ("Пустынный апельсин"). Название говорит само за себя. Это оранжевый цвет, который был выбран на основе трендов о возрождении джаза и внедорожного спорта.

Второй в подборке у Pinterest стал Gummy Pink ("Мармеладный розовый"). Данный цвет является акцентным и сочетает в себе как нежный, так и ярко-розовый оттенок.

Что касается Mocha Brown ("Коричневый мокко"), то он имеет приятный коричневый цвет, который ассоциируется с чашечкой кофе и может разбавить интерьер в помещении.

Aqua Blue ("Синяя вода") – это голубой оттенок, который ассоциируется с морем, макияжем с синими тенями для глаз в сочетании с хромовыми и серебристыми тонами.

Пятым цветом стал Moss Green ("Зеленый мох"). Он имеет зеленый цвет с оливковым подтоном. Данный оттенок связан с созданием интерьерных аквариумов и имеет тропические нотки.

22 февраля 2024, 09:11
Палитра. Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Pinterest ✓ Надежный источник

Испытание Благословенного. У мужчины может быть семь видов жен. Какая из них ты?

Испытание Благословенного. У мужчины может быть семь видов жен. Какая из них ты?
В свете последних сенсационных открытий крайне важно обратиться к древности и почерпнуть из раннебуддийских священных текстов бесценную мудрость жизни. На протяжении тысячелетий представители духовного сообщества, а также историки, ученые, востоковеды и исследователи по всему миру пытались постичь великую тайну, которую явила собой Трипитака.

"Не нравится – не слушайте": Цискаридзе заступился за оскандалившегося Кологривого

"Не нравится – не слушайте": Цискаридзе заступился за оскандалившегося Кологривого
Актер, сыгравший Кощея в "Слове пацана", все чаще позволяет себе крайне грубые высказывания в адрес знакомых и коллег. Народный артист РФ четко обозначил свою позицию в отношении Никиты Кологривого.

Танцевал и веселил: жена актера Зайцева рассказала о партнерских родах

Танцевал и веселил: жена актера Зайцева рассказала о партнерских родах
36-летний мужчина не так давно впервые стал отцом. Родители назвали малыша Игорем. Пока партнерские роды – не самая популярная услуга в современных роддомах.

Все выглядят одинаково: модный эксперт оценил образы Юлии Пересильд

Все выглядят одинаково: модный эксперт оценил образы Юлии Пересильд
Специалист не стал скрывать своего отношения к умению актрисы одеваться Актриса сейчас находится на пике популярности.

Гарик Харламов перестал скрывать свой настоящий диагноз

Гарик Харламов перестал скрывать свой настоящий диагноз
Сейчас юморист отменил все выступления, чтобы привести здоровье в порядок 42-летний комик рассказал, что сейчас переживает не самый лучший период в жизни.

Выбор читателей

20/02ВтрТест: угадайте популярный советский фильм по тосту 20/02ВтрТест: угадайте по кадру фильм с Фрунзиком Мкртчяном 21/02СрдГрандиозный обман Петросяна / Кто его жена на самом деле? Улетные подробности, настоящие фото без ретуши 20/02Втр"Все летит в ***": заявление Канделаки об утрате кумира России произвело фурор 20/02ВтрМолитвы и море цветов: проводы Евгения Петросяна на грани срыва 21/02СрдОна больше никому не нужна: Галкин опустил Пугачеву ниже плинтуса