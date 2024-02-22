"Не нравится – не слушайте": Цискаридзе заступился за оскандалившегося Кологривого

Актер, сыгравший Кощея в "Слове пацана", все чаще позволяет себе крайне грубые высказывания в адрес знакомых и коллег.

Народный артист РФ четко обозначил свою позицию в отношении Никиты Кологривого. Звезда фильма "Оффлайн" за последние несколько месяцев успел попасть в громкие скандалы. Сначала начинающий актер жестко высказался об образах советских корифеев сцены. Чуть позже нахамил Александру Гордону и ушел со съемочной площадки ТВ-шоу "Закрытый показ".

Николай Цискаридзе считает, что каждый человек имеет право на мнение. Гнобить и унижать человека лишь за то, что у него иная точка зрения – дурной тон, цитирует слова артиста "Пятый канал". Ранее, как вспоминает педагог, известные люди получали возможность высказываться только после народного признания. Сейчас же блогерами становятся все, кто не стесняется озвучивать мнение.

"Не нравится — не слушайте! А если все же решили выслушать человека до конца, то почему потом обвиняете его? В таком случае палка о двух концах", — отметил глава Академии русского балета имени Вагановой.

При этом сам Николай Цискаридзе выбрал для себя максимально комфортную стратегию. Он не слушает и не смотрит то, что ему не нравится. Это позволяет сохранять внутреннее равновесие и не переживать по поводу того, что не может изменить.

Никита Кологривый, вероятно, не намерен исправляться. Он продолжает активно ходить к блогерам на интервью. Молодой мужчина уже успел подпортить себе репутацию настолько, что режиссеры анонсируют отказ от работы с артистом.