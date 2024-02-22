Все выглядят одинаково: модный эксперт оценил образы Юлии Пересильд

Специалист не стал скрывать своего отношения к умению актрисы одеваться

Актриса сейчас находится на пике популярности. Она часто посещается светские мероприятия, удивляя великолепными образами. Модный эксперт Елена Шерипова рассказала изданию "Страсти", что она думает о чувстве стиля Юлии Пересильд.

Специалист в вопросах моды пояснила, что огромная проблема современных женщин в копировании друг друга. Они бесконечно модифицируют лицо, тело, повторяют наряды. Создается некое ощущение искусственного мира. В этом окружении Юлия Пересильд очень сильно выделяется.

"Она выбирает классические силуэты, изысканные ткани и изящные детали. Именно это делает образы невероятно красивыми и оригинальными", — высказалась об актрисе эксперт.

Еще одним несомненным плюсом Юлии Пересильд является выбор отечественных дизайнеров.

Женщина не стесняется надевать подобные наряды и на красную дорожку, и на другие светские мероприятия.

"Стиль Юлии, в первую очередь, не заявляет о цене, но говорит о потрясающем вкусе. Просматривается умеренность в подобранных образах, при этом, что очень важно, каждая вещь — произведение искусства, сделанное с огромной любовью", — высказалась Елена Шерипова.

Напомним, что Юлия Пересильд – первая актриса, которая снялась в космосе. Фильм "Вызов", в том числе благодаря грамотно подобранному актерскому составу, стал настоящим событием в мире отечественного кино.