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Испытание Благословенного. У мужчины может быть семь видов жен. Какая из них ты?

Испытание Благословенного. У мужчины может быть семь видов жен. Какая из них ты?
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В свете последних сенсационных открытий крайне важно обратиться к древности и почерпнуть из раннебуддийских священных текстов бесценную мудрость жизни.

На протяжении тысячелетий представители духовного сообщества, а также историки, ученые, востоковеды и исследователи по всему миру пытались постичь великую тайну, которую явила собой Трипитака. Это канонический свод текстов буддизма из нескольких тысяч сутр, которые были записаны на Пали в V—III веках до нашей эры учениками и последователями Будды Шакьямуни. Позднее большинство разделов перевели на разные языки, и они стали доступны для изучения.

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

Вторая из трех частей Трипитаки содержит диалоги, проповеди и наставления самого Татхагаты (Будды Шакьямуни), которого также именуют Благословенным и Пробужденным по многовековой религиозной традиции. Значение и смысл содержания этого гениального культурного наследия невозможно переоценить. В частности, "Бхария сутра: Жены" актуальна и в наши дни, причем абсолютно для всей женской половины человечества.

Итак, обращаясь к сутре, мы узнаем, что торговец Анатхапиндика рассказал Будде о своей невестке Суджате, которая не слушается мужа, неуважительно относится к окружающим и создает шумиху. Далее становится ясно, что Благословенный устроил для нее испытание.

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

Сначала Татхагата обозначил классификацию из нескольких видов замужних женщин: 1-ая — жена как убийца, 2-ая — жена как вор, 3-я — жена как тиран, 4-ая — жена как мать, 5-ая — жена как сестра, 6-ая — жена как друг, 7-ая — жена как рабыня.

"У мужчины может быть семь видов жен. Какая из них ты?" — спросил у Суджаты почтенный Будда Шакьямуни.

В ответ она попросила раскрыть подробности, и тогда Благословенный прокомментировал характеристики всех выделенных типов.

Если жена как убийца, она не знает сочувствия, но предается ненависти, к тому же презирает мужа, который ее "купил" богатством.

А если жена как вор, то стремится присвоить мужнины деньги, которые он заработал, даже если сумма небольшая.

Третий вид, жена как тиран, это ленивая обжора, которая позволяет себе грубые речи. Она резка и яростна, подчиняет себе тех, за счет кого живет.

Продолжая испытание, Благословенный утверждает, что значит жена как мать. Она великодушна и полна сочувствия, хранит мужа будто своего сына и оберегает его заработок.

Если жена как сестра, то о муже она высокого мнения, словно о старшем брате, с ним честна и волю его исполняет.

Шестой вариант, жена как друг, это воспитанная, нравственная и верная в браке особа. Всегда рада видеть партнера, словно встречает товарища после долгой разлуки.

В финальной части Татхагата делает открытие. Жена как раб — отличается спокойствием, она терпеливо сносит даже угрозы, не злится на мужа и покоряется ему.

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

И заключил великий учитель, что первым трем видам жен предстоит провести следующие жизни лишь в нижнем уделе Сансары. А вот последние четыре жены наверняка обретут благоприятное рождение в небесном мире. Такой разный результат!

Подводя итог, Будда Шакьямуни повторил Суджате главный вопрос. И выбор ее пал на последний — седьмой вариант, тем самым она определила для себя поведение жены рабыни.

Сейчас, в 2024 году, как и более двух тысяч лет назад, слова Благословенного Татхагаты остаются квинтэссенцией мудрости. Благодаря древней сутре, все женщины, состоящие в браке, могут сделать выводы. Каждая непременно должна помнить о предсказании Будды Шакьямуни и быть для своего мужа примерной спутницей.

22 февраля 2024, 08:17
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Свет маяка в океане сансары: буддийские ступы

Буддийские ступы в Иволгинском дацане (Бурятия). Фото: Екатерина Ежова
Хурул &quot;Золотая обитель Будды Шакьямуни&quot; в Элисте. Фото: Екатерина Ежова
Ступа Будды Медицины на Алтае. Фото: Екатерина Ежова
Ступа-обелиск в Санкт-Петербурге. Фото: Екатерина Ежова
Ступа Просветления в Москве. Фото: Екатерина Ежова
Ступа Просветления в Москве внутри. Фото: Екатерина Ежова

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