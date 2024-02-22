Гарик Харламов перестал скрывать свой настоящий диагноз

Сейчас юморист отменил все выступления, чтобы привести здоровье в порядок

42-летний комик рассказал, что сейчас переживает не самый лучший период в жизни. Ведущий находится дома из-за серьезной болезни, пишет WomanHit. Гарик Харламов уточняет, что болезнь стала для него печальной традицией перед днем рождения. У мужчины диагностирована пневмония.

Гарик Харламов вынужден соблюдать постельный режим. Программы, запись которых должна пройти в ближайшее время, будет смонтирована без участия юмориста. Мужчина впервые столкнулся с таким серьезным диагнозом. Он понимает, что для скорейшего выздоровления требуется строго соблюдать все рекомендации врачей. Сейчас Харламову приходится коротать время за просмотрами фильмов и сериалов.

Поклонники таланта комика желают ему в комментариях скорейшего выздоровления. В адрес Гарика Харламова отправляют слова поддержки из разных регионов и даже стран. Не исключено, что организм мужчины отреагировал серьезной болезнью на недавнее расставание с возлюбленной. Он перестал скрывать разрыв с Екатериной Ковальчук. Она стала первой женщиной, которую Харламов не постеснялся вывести в свет после громкого расставания с Кристиной Асмус.

С актрисой он официально расписался через год после развода с первой супругой. исполнительница роли Вари в ситкоме "Интерны" родила юмористу дочь. Сейчас девочке десять лет. Она поддерживает с отцом прекрасные отношения. Развод сопровождался скандалами, которые провоцировала Кристина Асмус своими нелицеприятными заявлениями о годах жизни с Гариком Харламовым. вместе пара была семь лет.



