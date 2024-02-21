Тест: угадайте, сколько лет героине советского фильма?

Попробуйте угадать возраст той или иной героини советского фильма. Интересно, не так ли?

Советские фильмы — это поистине золотой фонд отечественного кинематографа. Любимые киноленты продолжают радовать зрителей вот уже несколько поколений. Среди персонажей советского кино особенное место занимают женщины. Каким бы ни был характер героини, согласитесь, она всегда вызывает симпатию, сострадание и уважение?

Но за линией повествования мы часто забываем обратить внимание на важные детали, о которых хотели сказать создатели фильма. Например, на возраст.



Попробуйте пройти тест и узнать, насколько хорошо вы ориентируетесь в возрасте героинь советских кинолент.

