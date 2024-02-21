Евгений Петросян с переломом вышел на связь / Видеообращение от юмориста, перенесшего травму

Юморист Евгений Петросян поспешил успокоить россиян.

Евгения Петросяна срочно госпитализировали после того, как популярный артист сломал руку во время прогулки. Как оказалось, Евгений Ваганович гулял в центре Москвы. Ничего не предвещало беды, однако подвело скользкое покрытие – на улицах столицы сильнейший гололед.

В больнице Петросяну диагностировали сложный перелом со смещением. Для того чтобы исправить ситуацию врачам пришлось использовать титановые пластины. После проведенной операции артист приехал домой. Он в срочном порядке решил упокоить своих поклонников.

Евгений Петросян назвал причину своего падения банальной – нынче такая погода, которая требует осторожности от пешеходов. Юморист рассказал, как все произошло в своем видеообращении, размещенном в Сети.

"Шел по улице, споткнулся, упал, гипс. Ничего оригинального, ничего нового", – заявил артист.

78-летний юморист скрасил свой монолог шуткой. По его словам, такое падение как у него, хотя бы оправданно погодой. Гораздо обиднее было бы поскользнуться на шкурке от банана, как заявил экс-участник "Аншлага".

Теперь Евгений Петросян будет проходить период реабилитации. Судя по всему, после перенесенной операции юмористу потребуется амбулаторное лечение и пристальное внимание врачей. Надеемся на скорейшее выздоровление любимого россиянами артиста.