Самые отъявленные ловеласы российского шоу-бизнеса

На отечественной эстраде есть немало мужчин, которые постоянно меняют женщин. Кто возглавляет рейтинг сердцеедов?

По словам психологов, шоу-бизнес – это идеальное место для того, чтобы стать бабником. Даже те мужчины, которые таковыми себя не считают, могут внезапно обнаружить, что повсеместное внимание женского пола заставляет их становиться эдакими потребителями красоты. Как результат – слезы и громкие заявления законных жен.

А иногда ловеласы и вовсе не желают связывать себя узами законного брака. И тогда их метания между красивыми и красивыми приобретают постоянный характер.

Эксперты отмечают, что среди бабников есть несколько типажей: нарциссы, задушевные ловеласы и пикаперы. Кого из отечественного шоубиза можно без тени сомнений отнести к этому списку?

Тимати и его команда – яркий тому пример. Как известно, популярный рэпер не стесняется говорить о том, что не знает точное число своих избранниц. Однако ж две дамы все-таки смогли покорить его сердце. Первая из них – это модель Алена Шишкова, которая родила музыканту дочь. Факт скорого отцовства не смог остановить ловеласа, и он пустился во все тяжкие во время беременности Шишковой. Известно, что у него начались отношения с моделью Анастасией Решетовой. Брюнетка родила рэперу сына.

Друг Тимати Джиган тоже успел прославиться своими похождениями. В 2020 году его счастливый брак с Оксаной Самойловой чуть не распался. А причина была очень веская – мачо затеял вечеринку в Майами, откуда Самойлова получила компрометирующее видео. Многодетная мать уже объявила, что подает на развод, но какое-то чудо спасло семью. Теперь Джиган – примерный отец и муж.

В личной жизни Давида Манукяна поклонники тоже не могут точно разобраться. То ли он с Ольгой Бузовой, то ли с Мари Краймбрери. После того как исполнитель ездил в Китай к звезде "Дома-2" , у него случилась поездка в Маврикию с Мари. Чему верить, не совсем ясно. Понятно одно: Давид падок на красивых женщин.

Поддерживает молодых мачо российского шоу-биза и старая гвардия. Так, например, о любвеобильности Леонида Агутина ходит немало слухов. Инцидент в Юрмале стал шоком для многих поклонников пары Агутина и Варум. Как известно, после концерта Леонида уличили в объятиях некой дамы. Однако развода не последовало, и Анжелика Варум вместе с мужем выступила на фестивале "Песня года".

Ну и, наконец, Михаил Боярский. Самый известный российский мушкетер на протяжении всей карьеры был под прицелом молодых красоток. Затащить его в прямом смысле в ЗАГС получилось лишь у Ларисы Луппиан. При этом она не раз признавалась в изменах мужа и рассказывала, что терпела все ради детей.