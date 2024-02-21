Эти плюшки просто сказка! / Быстрый рецепт вкуснейших сахарных плюшек

Хочешь — с чаем, а хочешь — с молоком, почти как в фильме про Тосю Кислицыну. В киноленте "Девчата" (1961) героиня пила чай с батоном и вареньем, помните? Мы же предлагаем вам приготовить известные всем сахарные плюшки. Их тоже можно есть с любым топпингом — от варенья до сливочного масла. Кажется, что вкус этой выпечки знаком каждому. Давайте же скорее готовить!
Для приготовления сахарных плюшек вам понадобятся следующие ингредиенты:
- 300 миллилитров теплого молока
- 2 яйца
- 70 граммов сливочного масла
- 1 пакетик сухих дрожжей
- 1/4 чайной ложки соли
- 100 граммов сахара
- 700 граммов муки
- Ванилин
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
- Для начала смешайте в чашке муку, сахар и дрожжи. Аккуратно влейте в получившуюся смесь теплое молоко и растопленное масло. Добавьте яйца, соль и ванилин. Замешиваем тесто и убираем его в теплое место, где нет сквозняка. Желательно положить его в теплую духовку.
- После того как тесто подошло, делим его на равные части. Каждую часть раскатываем в форме шарика и смазываем сливочным маслом. Далее посыпаем шарик из теста сахаром. После этого самая ответственная часть рецепта: нужно свернуть тесто в рулет, защипив края, сложить пополам и немного порезать в центре.
- Готовые булочки смазываем сверху желтком, смешанным с молоком (1 желток на 1 столовую ложку молока). После этого смазываем тесто сливочным маслом и снова посыпаем сахаром.
- Ставим наши плюшки в духовку, чтобы они подошли. На это нужно минимум 20 минут. После этого выпекаем при t 180–190 С примерно 25 минут.
- Достаем сахарные плюшки из духовки и наслаждаемся вкусом! Приятного чаепития!