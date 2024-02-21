Эти плюшки просто сказка! / Быстрый рецепт вкуснейших сахарных плюшек

Эти четыре книги должен прочитать каждый, кто мечтает изменить свою жизнь к лучшему

Многие мечтают поменять свою жизнь, но не знают, с чего начать. Вот список книг, которые могут изменить ваше мировосприятие. Чтение книг по психологии важно, потому что они могут предложить новые решения, перспективы и инструменты для понимания себя и окружающего мира Они помогают расширить кругозор, улучшить самопонимание и научиться лучше управлять своими мыслями, эмоциями и поведением.