Сезон зимней спячки близится к концу! Какие животные из Московского зоопарка скоро выйдут из зимовки / Как поживает панда Катюша?

Московский зоопарк является одним из старейших (1864 г.) в Европе и крупнейших в России.



В холода зоопарк превращается в зимнюю сказку, где четырехлапые обитатели отечественной фауны преспокойно справляются с холодами и находят занятия для своей непоседливой натуры. Например, это косули, олени, зайцы и бобры. Их кожа и шерсть позволяют согреваться и не замерзать даже при самых низких температурах.

Однако не все животные могут так легко адаптироваться к холоду, и для них зимовка является необходимостью. Какие животные из Московского зоопарка скоро выйдут из спячки? Бурые медведи, степные сурки, еноты-полоскуны, тушканчики, сони, бурундуки и белогрудые ежи с нетерпением ждут первых лучей весеннего солнца!

Сезон спячки близится к концу! Зима в Московском зоопарке – особенное время. Животные, которые нуждаются в зимовке, проводят это время в специально оборудованных местах до наступления потепления. А те, кто способны справиться с непогодой, продолжают вести свой привычный образ жизни.

Так, например, недавно стало известно, что панда Катюша из Московского зоопарка даже зимой вовсю изучает пространство вольера. "Бамбуковый" медведь освоил новый навык — владение палкой. Общественность предположила, что малышка фанатеет от фильмов с Джеки Чаном. Напомним, что Катюша – первая и единственная панда, которая родилась на территории России.